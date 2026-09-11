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¿Habrá Megapuente el 15 y 16 de septiembre en Quintana Roo? Esto dice la SEP

El calendario de la Secretaría de Educación Pública establece que el lunes 14 y martes 15 habrá clases normales, mientras que el miércoles 16 se suspenderán las actividades escolares.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

11 de sept de 2026

1 min

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Megapuente el 15 y 16 de septiembre
Megapuente el 15 y 16 de septiembre / Especial

Ante la llegada de las fiestas patrias los días 15 y 16 de septiembre, se ha preguntado si los estudiantes de educación básica contarán con clases la próxima semana.

Según el calendario de la Secretaría de Educación Pública, el lunes 14 y el martes 15 de septiembre habrá clases normales.

El programa contempla un espectáculo sonoro con 200 drones después del acto protocolario del Grito de Independencia

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¿Habrá clases el miércoles 16 de septiembre?

Pese a que este año no habrá megapuente, el miércoles 16 se suspenderán las clases por la celebración de la Independencia de México.

Por lo que las actividades escolares deberán pausarse únicamente ese día.

El Palacio Municipal de Cancún será sede del concierto gratuito por las fiestas patrias

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El martes 15 a partir de las 19:30 horas los cancunenses y turistas podrán acudir al Palacio Municipal con acceso gratuito.

Se contará con presentaciones en vivo de música y baile, además del concierto de Lucero y Mijares.

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