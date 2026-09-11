¿Habrá Megapuente el 15 y 16 de septiembre en Quintana Roo? Esto dice la SEP

Ante la llegada de las fiestas patrias los días 15 y 16 de septiembre, se ha preguntado si los estudiantes de educación básica contarán con clases la próxima semana.

Según el calendario de la Secretaría de Educación Pública, el lunes 14 y el martes 15 de septiembre habrá clases normales.

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¿Habrá clases el miércoles 16 de septiembre?

Pese a que este año no habrá megapuente, el miércoles 16 se suspenderán las clases por la celebración de la Independencia de México.

Por lo que las actividades escolares deberán pausarse únicamente ese día.

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¿Dónde se celebrará El Grito en Cancún?

El martes 15 a partir de las 19:30 horas los cancunenses y turistas podrán acudir al Palacio Municipal con acceso gratuito.

Se contará con presentaciones en vivo de música y baile, además del concierto de Lucero y Mijares.