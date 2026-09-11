Jefe del MI5 alerta que un nuevo ataque terrorista de gran escala podría estarse preparando

El director del servicio de inteligencia británico MI5, Ken McCallum, advirtió que un futuro ataque terrorista de gran escala podría estar preparándose en ámbitos que actualmente no reciben suficiente atención por parte de las autoridades.

El funcionario realizó una inusual declaración pública con motivo del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en la que pidió reforzar la cooperación entre gobiernos, empresas, universidades y ciudadanos frente a amenazas que, sostuvo, han cambiado de forma significativa durante las últimas décadas.

McCallum señaló que el próximo “shock estratégico” probablemente no tendrá las mismas características que ataques anteriores y consideró un error concentrar todos los esfuerzos en amenazas ya conocidas.

MI5 advierte que el próximo ataque podría surgir de un escenario inesperado

En un artículo publicado en The Independent, McCallum sostuvo que las agencias deben aprender de atentados anteriores, pero sin asumir que los futuros agresores utilizarán los mismos métodos o elegirán objetivos similares.

“La incómoda verdad es que el próximo shock estratégico puede estar gestándose ya en algún lugar al que aún no estamos mirando”, señaló.

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El jefe del MI5 destacó que, a diferencia de 2001, una parte importante de los sistemas e infraestructuras que pueden ser objetivo de ataques ahora depende de empresas privadas.

Por ello, pidió que la seguridad nacional deje de considerarse una responsabilidad exclusiva de los organismos de inteligencia.

Terrorismo y ciberataques conviven entre las nuevas amenazas

McCallum indicó que Al Qaeda se encuentra considerablemente debilitada frente a su capacidad de hace 25 años, aunque afirmó que continúa representando una amenaza.

También advirtió sobre otros grupos con intención de cometer ataques con un elevado número de víctimas.

Como ejemplo, mencionó un supuesto complot islamista recientemente desarticulado que, de acuerdo con las autoridades británicas, pretendía atacar a miembros de la comunidad judía en Manchester.

🇬🇧 MI5 chief Ken McCallum has warned that the next 9/11-scale shock may already be forming where we are not looking.



Writing in The Independent on the 25th anniversary of the attacks, he said agencies must stop preparing to fight yesterday’s enemy, using yesterday’s methods.… pic.twitter.com/2VNR1fJUDI — Europa.com (@europa) September 11, 2026

MI5 alerta por sabotajes y amenazas respaldadas por Estados

El director del organismo añadió que el terrorismo tradicional ahora convive con amenazas de seguridad vinculadas con Estados y grupos asociados.

Entre ellas mencionó sabotajes ejecutados por organizaciones criminales, ataques contra infraestructura estratégica y ciberataques dirigidos a centrales eléctricas y otros servicios esenciales.

McCallum sostuvo que la respuesta requiere una estrategia compartida que involucre al sector público y privado, debido a que las amenazas actuales combinan terrorismo, tecnología, sabotaje e infraestructura crítica.

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