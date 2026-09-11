George W. Bush recuerda el 11S con exposición de pinturas a 25 años de los atentados

A 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el expresidente de Estados Unidos George W. Bush presentó en Texas una exposición compuesta por alrededor de 15 pinturas inspiradas en los momentos que vivió durante y después de los ataques.

La muestra, titulada “Recordando el 11 de septiembre”, se exhibe en el museo presidencial de Bush en Dallas y reúne escenas vinculadas con los atentados que dejaron cerca de 3 mil personas muertas.

Bush tenía menos de ocho meses al frente de la presidencia estadounidense cuando integrantes de Al Qaeda secuestraron aviones comerciales y atacaron las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono.

¿Qué muestra la exposición de George W. Bush sobre el 11S?

Una de las primeras obras representa el sur de Manhattan después del colapso de las Torres Gemelas, con una nube de humo sobre la ciudad y un cielo azul al fondo.

La exposición también incluye varias pinturas en las que Bush aparece como protagonista. En una de ellas recrea el momento en el que su jefe de gabinete le informó que un segundo avión había impactado contra el World Trade Center.

Otras piezas lo muestran junto a familias en duelo, bomberos de Nueva York, durante un discurso en la Catedral de Washington y tomando de la mano a su padre, el también expresidente George H. W. Bush.

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La bandera de Estados Unidos aparece como elemento central

Otro de los elementos recurrentes de la serie es la bandera estadounidense.

En una de las pinturas ocupa prácticamente todo el lienzo sobre el Pentágono, edificio que también fue atacado el 11 de septiembre de 2001.

De acuerdo con la presentación de la muestra, Bush eligió representar los momentos que permanecieron con mayor fuerza en su memoria, con énfasis en la respuesta de ciudadanos, familiares y personal de emergencia después de los ataques.

On the eve of the 25th anniversary of 9/11, former President George W. Bush visited FDNY Ladder Company 3—the firehouse whose badly damaged rig never returned to service and is now preserved at the 9/11 Memorial & Museum.



Bush spoke with members about the aftermath of the… pic.twitter.com/0nKb8U0rD9 — Breaking911 (@Breaking911) September 11, 2026

Bush comenzó a pintar después de dejar la Casa Blanca

George W. Bush, quien cumplió 80 años en julio, gobernó Estados Unidos entre 2001 y 2009.

Tres años después de dejar la presidencia comenzó a interesarse por la pintura, una actividad que desarrolló tras leer el ensayo “La pintura, mi pasatiempo”, escrito por Winston Churchill.

Desde entonces ha utilizado esta disciplina para retratar distintos episodios y personas vinculadas con su trayectoria pública. Con “Recordando el 11 de septiembre”, el expresidente vuelve a uno de los acontecimientos que marcaron su mandato y la política estadounidense de las décadas posteriores.

Con información de AFP

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