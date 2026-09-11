Corto circuito provoca incendio de motocicleta en plena calle de Chetumal

En el cruce de las calles Aruba y El Naranjal, entre los fraccionamientos Caribe y Sian Kaan, en Chetumal, una motocicleta comenzó a arder en plena vía pública, aparentemente a consecuencia de un corto circuito en su sistema eléctrico.

De acuerdo con testimonios recabados, el conductor circulaba con normalidad cuando de pronto se percibió un olor a quemado y segundos después las llamas comenzaron a propagarse desde la parte inferior de la motocicleta. La reacción inmediata fue detenerse y alejarse del vehículo, mientras ciudadanos de la zona intentaban auxiliar.

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El fuego alcanzó rápidamente el tanque de combustible, lo que intensificó la emergencia y obligó a solicitar la intervención de los cuerpos de seguridad. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Chetumal acudieron al sitio y lograron sofocar las llamas. Aunque el siniestro no dejó personas lesionadas, sí provocó daños totales en la motocicleta. La motocicleta siniestrada quedó reducida a metal ennegrecido.

Autoridades aprovecharon para reiterar la importancia de realizar mantenimientos preventivos y revisar el sistema eléctrico de las motocicletas, especialmente en modelos que ya presentan desgaste por el uso. También recomendaron evitar circular con modificaciones improvisadas en el cableado, ya que este tipo de cambios tienden a ser más propensos a este tipo de incidentes.

Como ya se señaló, por fortuna no se registraron personas lesionadas y por tratarse de una zona relativamente con poco tránsito no hubo daños colaterales, ni en personas o bienes muebles o inmuebles.