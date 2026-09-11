Denuncian bache con fuga de agua en la avenida Concordia de Champotón

De un bache ubicado por la avenida Concordia en Champotón, brotan burbujas debido a una fuga de agua, situación que representa un peligro para la vialidad y genera encharcamientos que afectan a la circulación.

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Esta situación se origina sobre el carril interno de la avenida en cuestión, entre las calles 13 A con 15 A de la colonia La Cruz en esta cabecera.

De acuerdo con los datos recabados, el bache tiene aproximadamente como cinco días, mientras que la fuga de agua se presentó apenas hoy, moradores de la zona piden igual extremar precaución.

Tras un recorrido por esta vialidad, se constató el peligro que representa este hoyanco para los conductores, quienes deben realizar maniobras repentinas para esquivarlo, situación que podría ocasionar un accidente o daños mecánicos.

JGH