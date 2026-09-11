Síguenos

Última hora

Internacional

México despliega 800 militares y equipos antidrones en frontera con EU por Operación Águila

Campeche

Denuncian bache con fuga de agua en la avenida Concordia de Champotón

Un bache con fuga de agua causa encharcamientos en la avenida Concordia de Champotón; conductores deben maniobrar para evitar accidentes y daños mecánicos severos en sus vehículos.

Por Jorge May

11 de sept de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Un bache ubicado en la avenida Concordia presenta una fuga de agua.
Un bache ubicado en la avenida Concordia presenta una fuga de agua. / Jorge May

De un bache ubicado por la avenida Concordia en Champotón, brotan burbujas debido a una fuga de agua, situación que representa un peligro para la vialidad y genera encharcamientos que afectan a la circulación.

Tramo de la calle 15 B, en la colonia Nueva Esperanza, y camino de Nuevo León, intransitables

Noticia Destacada

Calle de Champotón lleva 40 años sin pavimentación; lluvias la vuelven intransitable

Esta situación se origina sobre el carril interno de la avenida en cuestión, entre las calles 13 A con 15 A de la colonia La Cruz en esta cabecera.

De acuerdo con los datos recabados, el bache tiene aproximadamente como cinco días, mientras que la fuga de agua se presentó apenas hoy, moradores de la zona piden igual extremar precaución.

Tras un recorrido por esta vialidad, se constató el peligro que representa este hoyanco para los conductores, quienes deben realizar maniobras repentinas para esquivarlo, situación que podría ocasionar un accidente o daños mecánicos.

JGH

Te puede interesar