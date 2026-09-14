Ferias de Paz retiran 3,349 artículos bélicos de hogares en Quintana Roo durante 2026

Las Ferias de Paz y Desarme Voluntario 2026, realizadas bajo el lema Sí a la Paz, Sí al Desarme, concluyeron con la entrega de 3,349 artículos bélicos provenientes de hogares en diferentes municipios del estado. El objetivo de estas jornadas fue fomentar una cultura de paz y prevenir accidentes relacionados con armas de fuego, municiones y explosivos en espacios familiares.

El programa incluyó actividades recreativas y educativas, además del canje de juguetes bélicos por juguetes didácticos, deportivos y lúdicos. En total se distribuyeron 388 juguetes como parte de este intercambio. La dinámica también contempló el canje voluntario y anónimo de armas y municiones por incentivos económicos, conforme al tabulador vigente de la Secretaría de la Defensa Nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, participaron 729 personas en las ferias realizadas durante el año. Entre los artículos entregados se contabilizaron 15 armas cortas, ocho armas largas, cinco armas de aire y gas comprimido, un arma deportiva modificada y una granada mortero. Además, se recibieron 3,120 cartuchos, 146 cápsulas detonantes y 53 cargadores.

El titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana (SESESC), Adrián Martínez Ortega, señaló que el propósito es reducir riesgos en los hogares y promover comunidades más seguras y que las Ferias de Paz y Desarme Voluntario se han consolidado como un espacio de participación ciudadana en Quintana Roo, donde la población contribuye de manera directa a la prevención de la violencia y al fortalecimiento de la seguridad comunitaria.