Una de cada 20 familias en Quintana Roo tendría un arma de fuego para proteger su hogar

Una de cada 20 familias de Quintana Roo posee un arma de fuego para la protección de su hogar, estimó el comandante de la Trigésimo Cuarta Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, Fidel Mondragón Rivero, quien aclaró que mantenerla en el domicilio no constituye un delito, siempre que no sea portada en la vía pública sin el permiso correspondiente.

El mando militar aclaró que mantener un arma de fuego dentro de una vivienda no constituye un delito, ya que se trata de un derecho reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre y cuando permanezca en el hogar y no sea portada en la vía pública sin la autorización correspondiente.

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Aunque señaló que no existe un registro preciso sobre el número de armas en manos de particulares, indicó que el interés por adquirirlas para la defensa del hogar se mantiene entre la población.

“No tenemos el dato preciso, pero los ciudadanos continúan interesados en armas para defensa del hogar. Es un derecho constitucional siempre y cuando permanezcan en sus casas; no está permitido portarlas”, expresó.

Mondragón Rivero explicó que esta situación obedece, en buena medida, a la percepción de inseguridad que prevalece entre la población, pese a que los indicadores más recientes muestran una mejoría.

El tener una pistola en la casa no es considerado un delito; portarla fuera de ella, sí / Especial

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reportó una disminución en la percepción de inseguridad tanto en Cancún como en Chetumal. En el primer caso pasó de 74.9 a 70.1 por ciento y, en el segundo, de 66.4 a 62.1.

Ante este panorama, el comandante militar exhortó a los propietarios de armas a participar en el programa de Desarme Voluntario que actualmente se desarrolla en Quintana Roo, con el propósito de retirar armamento de los hogares y reducir riesgos para las familias.

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Desde el pasado 27 de julio comenzaron las Ferias de Paz y Desarme Voluntario, que en 14 jornadas recorrerán los municipios de Othón P. Blanco, Playa del Carmen, Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana (SESESC) fijó como meta recolectar al menos 700 armas, municiones y explosivos durante esta campaña, con especial énfasis en comunidades rurales del sur del estado, donde se espera la mayor participación ciudadana mediante el canje de armamento por dinero en efectivo.

De acuerdo con información del propio SESESC, el objetivo es superar las 693 armas, municiones y cargadores entregados durante la edición del año pasado. La estrategia federal también contempla el intercambio de juguetes bélicos por materiales didácticos y deportivos para fomentar la cultura de paz.