Camioneta choca contra auto en puente de La Caleta, Ciudad del Carmen

Un fuerte accidente vial registrado sobre el puente de La Caleta dejó como saldo cuantiosos daños materiales y afectaciones momentáneas a la circulación, luego de que una camioneta impactara por alcance a un automóvil particular.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida 56, en su cruce con la avenida Malecón de La Caleta, entre las colonias Morelos y La Caleta, cuando ambos vehículos circulaban con dirección hacia el Parque de los Mariachis.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el conductor de una Chevrolet Colorado de batea, modelo antiguo, color dorado y placas CU-2832-A del estado de Campeche, presuntamente no guardó la distancia de seguridad correspondiente y, al subir la joroba del puente, terminó impactando por alcance a un Hyundai Grand i10 color plateado, con placas DJY-196-B de Campeche, conducido por una mujer.

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Tras el encontronazo, ambas unidades quedaron detenidas prácticamente a mitad de la joroba del puente, obstruyendo el carril izquierdo de circulación y dejando únicamente un espacio reducido en el carril derecho para que los demás automovilistas pudieran continuar su trayecto, lo que generó tráfico lento en la zona.

Al lugar acudieron peritos de Tránsito, así como ajustadores de las compañías aseguradoras, quienes realizaron las diligencias correspondientes para determinar las condiciones del percance y los daños ocasionados.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia. Finalmente, ambas partes lograron llegar a un acuerdo mediante sus respectivas aseguradoras, evitando que el incidente tuviera que ser turnado ante las autoridades ministeriales.