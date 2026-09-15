Grúa vuelca durante rescate de tráiler en la Veracruz-Poza Rica y bloquea por completo la autopista

Una maniobra para retirar un tráiler accidentado terminó en un segundo percance sobre la autopista 180D Veracruz-Poza Rica, luego de que una grúa perdiera estabilidad y volcara sobre la propia unidad que intentaba rescatar.

Los hechos ocurrieron cerca de la caseta de peaje de Totomoxtle, en el municipio de Papantla, a la altura del kilómetro 183.

De acuerdo con los reportes, el peso del tractocamión habría vencido a la grúa durante la maniobra, lo que provocó que el brazo de la unidad cayera sobre la cabina del tráiler.

¿Qué pasó en la autopista Veracruz-Poza Rica?

El incidente ocurrió mientras una grúa de la empresa Grúas Capricornio realizaba trabajos para retirar un tractocamión que ya había sufrido un percance vial.

Durante la maniobra, la grúa perdió estabilidad y terminó volcada.

El brazo de la unidad cayó sobre el tráiler y provocó daños severos en la cabina.

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Tanto la grúa como el tractocamión quedaron atravesados sobre los dos carriles de circulación, por lo que el tránsito quedó completamente bloqueado.

Video muestra el momento en que vuelca la grúa

El accidente quedó grabado en video y las imágenes comenzaron a circular en redes sociales.

En la grabación se observa el momento en el que la maniobra de rescate falla y la grúa se inclina hasta caer sobre el tractocamión.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas a consecuencia de este segundo percance.

Esperan otra grúa para retirar las unidades

Tras el accidente, fue necesaria la solicitud de apoyo de Grúas Tuxpan para retirar tanto el tráiler como la unidad volcada.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Gtz. Zamora - Tihuatlán, km 184. Se restablece la circulación de manera intermitente en ambos sentidos. El personal continúa laborando en la atención del accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).



En la zona se… — CAPUFE (@CAPUFE) September 15, 2026

Las labores buscan liberar la autopista y restablecer la circulación en el tramo cercano a Totomoxtle.

Los reportes iniciales atribuyen el percance al peso de la unidad y a una maniobra que provocó la pérdida de estabilidad de la grúa, aunque corresponderá a las autoridades determinar oficialmente las causas.

Mientras continúan los trabajos, los vehículos permanecen atravesados sobre la vía, por lo que se recomienda a los conductores considerar posibles retrasos en la zona.

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