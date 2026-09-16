Sigue EN VIVO el Desfile Cívico-Militar desde el Centro Histórico de Mérida hoy miércoles 16 de septiembre

Este miércoles 16 de septiembre se realiza en Mérida el tradicional Desfile Cívico-Militar por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, con la participación de estudiantes, corporaciones de seguridad y elementos de las Fuerzas Armadas.

El recorrido comenzó a las 8:00 de la mañana y atraviesa puntos representativos de la capital yucateca, desde el Monumento a la Patria, sobre Paseo de Montejo, hasta el Centro Histórico de Mérida.

El Gobierno de Yucatán transmite EN VIVO el desfile cívico-militar a través de sus redes sociales, por lo que quienes no acudieron a las calles pueden seguir las actividades desde casa.

Desfile del 16 de septiembre en Mérida EN VIVO

Durante el desfile participan escuelas de distintos puntos de Yucatán, además de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina.

Noticia Destacada Clima en Yucatán 16 de septiembre: Habrá probables lluvias y calor de 38 grados este miércoles

El contingente avanza por Paseo de Montejo y posteriormente continúa hacia el Centro Histórico, donde las autoridades y familias yucatecas presencian el tradicional recorrido con motivo de las fiestas patrias.

La transmisión EN VIVO puede seguirse mediante las redes sociales oficiales del Gobierno de Yucatán, donde se da cobertura a las actividades de este miércoles 16 de septiembre.

¿Cuál es el recorrido del Desfile Cívico-Militar en Mérida?

El desfile parte del Monumento a la Patria y avanza por todo Paseo de Montejo hasta llegar a la calle 58.

Posteriormente, el contingente gira hacia la calle 61, donde pasa frente al Palacio de Gobierno y la Plaza Grande de Mérida. Después continúa por la calle 62 hasta llegar al Parque de San Juan, punto donde concluye el recorrido.

¿Qué calles estarán cerradas en Mérida este 16 de septiembre?

Debido al paso del desfile cívico-militar, se implementan cierres a la circulación vehicular en diferentes vialidades de Paseo de Montejo y el Centro Histórico de Mérida. Las principales calles que tendrán afectaciones son:

Paseo de Montejo

Calle 58

Calle 61

Calle 62

Noticia Destacada ¿No te depositaron la Pensión Bienestar en Yucatán? Esta es la razón por la que no habrá pago el 16 de septiembre

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la circulación vehicular se reanudará al concluir el desfile, aproximadamente a las 10:00 de la mañana.

Si necesitas trasladarte por estas zonas de Mérida durante la mañana, se recomienda considerar rutas alternas y tomar precauciones ante los cierres temporales.