Habitantes de la zona continental de Isla Mujeres exigen terrenos para construir un cementerio, mercado y rastro

Habitantes de la zona continental de Isla Mujeres solicitaron al Gobierno municipal entregar los terrenos destinados al cementerio, rastro y mercado, con el propósito de garantizar la continuidad de estos proyectos hasta concretarlos durante la siguiente administración, para evitar que queden en promesas, como ocurrió con las anteriores.

Orlando Cahuich, vecino, fundamentó la petición de estas obras, pues desde el 2021 apareció en el Plan Municipal de Desarrollo la propuesta para edificar un mercado en esa parte del municipio, así como un cementerio. Añadió que también ya se requiere un rastro para el sacrificio de animales, después de mucho tiempo de espera.

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“Durante la campaña de Atenea Gómez se le plantearon estas necesidades y se comprometió a atenderlas en los primeros tres años. No cumplió; ahora está por finalizar la segunda etapa y tampoco se tiene una piedra de inicio de alguna obra. Por eso pedimos que, cuando menos, definan los predios para que el siguiente Gobierno pueda atender estas demandas”, solicitó.

Pedro Velázquez lamentó que se haya perdido tiempo para cumplir con uno de esos compromisos: “pues vemos altas recaudaciones fiscales y nos preocupa que no se hayan destinado recursos, incluso una cantidad menor, para acondicionar un predio para cementerio. Es un gasto inferior al de los demás proyectos; con un cercado de alambre de púas, dos mecates, suministro eléctrico y una pequeña capilla de 25 metros cuadrados sería suficiente para operar”, propuso.

Arnoldo Tun manifestó que, si hubiese voluntad gubernamental, los 12 meses que aún restan de la gestión serían suficientes para cumplir los tres compromisos, al considerar que se trata de servicios básicos para la población, que ha esperado durante mucho tiempo por este tipo de equipamiento urbano.

No solamente se requieren cementerio, mercado y rastro, recalcó, sino también áreas deportivas. Por ello, planteó que en el programa de inversiones se destinen más recursos a esta parte del municipio, tomando en cuenta que el padrón electoral creció y casi iguala al número de votantes de la zona insular, anotó.

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Según el censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Ciudad Mujeres tenía 6 mil 668 habitantes en el 2020; sin embargo, se mantiene constante el arribo de trabajadores procedentes del interior del país, por lo que esta cifra podría modificarse en el 2030, cuando se realice el siguiente conteo, dijo un funcionario. Estimó que, al menos, el 40% de la población llegó desde la pandemia.

En las elecciones locales del 2 de junio del 2024, el municipio isleño, que abarca tanto la zona insular como la continental, registró un total de 14 mil 947 votos válidos para la elección de la Presidencia. Al menos el 45 por ciento correspondió al área continental, según la estimación oficial.