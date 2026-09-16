Desfile Militar 2026 inicia en el Zócalo: Síguelo EN VIVO aquí

Desde las primeras horas de este 16 de septiembre de 2026, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional comenzaron a concentrarse en el Zócalo de la Ciudad de México para participar en el Desfile Cívico Militar por el 216 aniversario de la Independencia.

Parte del personal arribó al Centro Histórico a través del Metro y en convoyes oficiales. Minutos antes de las 06:00 horas también se realizó un ensayo del izamiento de la Bandera de México en la Plaza de la Constitución.

¿A qué hora inicia el Desfile Militar 2026?

El desfile comenzará a las 10:00 horas desde el Zócalo capitalino y concluirá en Campo Marte.

El recorrido provocará afectaciones en vialidades como 5 de Mayo, Eje Central Lázaro Cárdenas, avenida Juárez y Paseo de la Reforma.

Autoridades de tránsito reportaron cierres en calles cercanas al Zócalo desde primeras horas de la mañana.

Noticia Destacada Sigue EN VIVO el Desfile Cívico-Militar desde el Centro Histórico de Mérida hoy miércoles 16 de septiembre

¿Cuáles son las alternativas viales?

Entre las opciones recomendadas para evitar la zona se encuentran Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Circuito Interior, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier, avenida Chapultepec, Constituyentes y Presidente Masaryk.

La recomendación para quienes deban desplazarse por el centro de la capital es anticipar tiempos de traslado y considerar rutas alternas.

AICM y AIFA suspenderán operaciones por cuatro horas

Entre las 10:00 y las 14:00 horas, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) suspenderán aterrizajes y despegues.

La medida permitirá el paso de las aeronaves militares que participarán en las maniobras aéreas del desfile.

Para esta edición se prevé que 99 aeronaves de la Defensa y la Guardia Nacional realicen una maniobra conjunta, como parte de las actividades programadas para la ceremonia cívico-militar.

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