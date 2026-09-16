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Desfile Militar 2026 inicia en el Zócalo: Síguelo EN VIVO aquí

El Desfile Militar por el 216 aniversario de la Independencia de México inicia a las 10:00 horas en el Zócalo y llegará a Campo Marte; habrá cierres viales y suspensión temporal de vuelos en AICM y AIFA.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

16 de sept de 2026

2 min

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Elementos del Cuarto Batallón de Servicios Especiales de la Policía Militar participaron en el tradicional levante de tropas
Elementos del Cuarto Batallón de Servicios Especiales de la Policía Militar participaron en el tradicional levante de tropas / Cuartoscuro

Desde las primeras horas de este 16 de septiembre de 2026, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional comenzaron a concentrarse en el Zócalo de la Ciudad de México para participar en el Desfile Cívico Militar por el 216 aniversario de la Independencia.

Parte del personal arribó al Centro Histórico a través del Metro y en convoyes oficiales. Minutos antes de las 06:00 horas también se realizó un ensayo del izamiento de la Bandera de México en la Plaza de la Constitución.

¿A qué hora inicia el Desfile Militar 2026?

El desfile comenzará a las 10:00 horas desde el Zócalo capitalino y concluirá en Campo Marte.

El recorrido provocará afectaciones en vialidades como 5 de Mayo, Eje Central Lázaro Cárdenas, avenida Juárez y Paseo de la Reforma.

Autoridades de tránsito reportaron cierres en calles cercanas al Zócalo desde primeras horas de la mañana.

Desfile Cívico-Militar EN VIVO hoy 16 de septiembre desde el Centro Histórico de Mérida

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¿Cuáles son las alternativas viales?

Entre las opciones recomendadas para evitar la zona se encuentran Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Circuito Interior, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier, avenida Chapultepec, Constituyentes y Presidente Masaryk.

La recomendación para quienes deban desplazarse por el centro de la capital es anticipar tiempos de traslado y considerar rutas alternas.

AICM y AIFA suspenderán operaciones por cuatro horas

Entre las 10:00 y las 14:00 horas, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) suspenderán aterrizajes y despegues.

La medida permitirá el paso de las aeronaves militares que participarán en las maniobras aéreas del desfile.

Para esta edición se prevé que 99 aeronaves de la Defensa y la Guardia Nacional realicen una maniobra conjunta, como parte de las actividades programadas para la ceremonia cívico-militar.

IO

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