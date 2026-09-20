Más de 172 mil participan en el simulacro nacional en Quintana Roo

A la una de la tarde de ayer, los dispositivos móviles en los 11 municipios de Quintana Roo emitieron una alerta sonora acompañada de un mensaje masivo, marcando el inicio de la participación del estado por primera vez en un simulacro nacional bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 7.0 frente a las costas de Isla Contoy, un ejercicio que movilizó a 172 mil 047 personas y 2 mil 913 inmuebles, y que fue monitoreado por autoridades estatales y federales desde el C5 con el objetivo de medir los tiempos de evacuación ante la creciente percepción de movimientos telúricos en la región.

Desde 1974 se han registrado 108 temblores en la entidad -la mayoría imperceptibles- y tres en lo que va del año, motivo por el cual el ejercicio se centró en este fenómeno. En el C5 de Cancún desalojaron a cerca de 400 personas en ocho minutos, mientras en plazas y supermercados clientes y trabajadores salieron a los estacionamientos.

En el C5 de Cancún desalojaron a cerca de 400 personas en ocho minutos. En plazas comerciales y supermercados también se vivió el ejercicio: trabajadores y clientes salieron de forma ordenada hacia los estacionamientos. En la ciudad se vio a brigadistas guiando gente, a personal de Protección Civil midiendo tiempos y a vecinos que, en algunos casos, se enteraron del simulacro al escuchar las indicaciones. El mal tiempo complicó los puntos de reunión al aire libre, pero sin incidentes graves.

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Para Campeche, Yucatán y Quintana Roo el planteamiento fue un movimiento de magnitud 7.0 frente a las costas del norte del estado. En otros puntos del país se simularon sismos de hasta 7.7. Durante la jornada, brigadistas guiaron a la población y personal de Protección Civil municipal y estatal supervisó puntos clave como edificios de gobierno, hospitales, escuelas abiertas y hoteles voluntarios. En centros comerciales el desalojo destacó por la afluencia de personas y la guía de empleados hacia los estacionamientos, mientras en zonas habitacionales la participación fue más discreta y se complicó por la lluvia de la tarde, desarrollándose sin incidentes graves Guillermo Núñez Leal, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc), informó que el ejercicio evaluó la alerta en telefonía celular y los protocolos con comercios e instituciones, destacando que el personal se capacita para replicar lineamientos ante sismos pese a la cultura preventiva local enfocada en huracanes.

Chetumal

El sonar simultáneo de los teléfonos móviles generó diversas reacciones entre los transeúntes y trabajadores de la capital del estado, reflejando el grado de conocimiento e información previa sobre esta prueba tecnológica. Carlos, empleado de una tienda de conveniencia en Chetumal, comentó que la notificación en su pantalla lo tomó totalmente por sorpresa en medio de su jornada, por lo que no comprendía la razón del mensaje ni que se trataba de un ensayo.

Martha, comerciante de la colonia Proterritorio, relató que el estridente sonido repentino en los dispositivos de sus clientes provocó un susto momentáneo, reconociendo que desconocía por completo que a esa hora se llevaría a cabo una prueba de alerta sismológica nacional. En contraste, Jorge indicó que ya había leído con días de anticipación sobre el envío del mensaje en redes sociales, por lo que estuvo atento a la hora fijada; no obstante, admitió que ignora la razón de fondo por la cual las autoridades integraron este tipo de tecnología a la cultura de prevención sísmica local. Leyla afirmó que observó diversas publicaciones preventivas en plataformas digitales desde muy temprano, lo que le permitió mantener la calma, aunque tampoco supo precisar el motivo institucional por el cual se eligió esta fecha para medir las frecuencias de transmisión

masiva en la Península. Leidy señaló que también estaba enterada del ejercicio gracias a las publicaciones compartidas en redes sociales durante la semana, añadiendo que conocía perfectamente que la razón principal de esta alerta es evaluar la infraestructura de telecomunicaciones y adiestrar a la población para reaccionar con inmediatez ante emergencias reales en la entidad.

Celulares, elevadores y evacuaciones: así fue el simulacro en Quintana Roo

Playa del Carmen

En Playa del Carmen, el simulacro se realizó en el hotel Etéreo Auberge, ubicado en el complejo Kanai, bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 7.2, interrupción del suministro eléctrico y personas atrapadas en un elevador. Durante el simulacro, la práctica incluyó un escenario donde tres personas quedaron atrapadas en un elevador debido al movimiento telúrico y al corte de energía. Tras coordinar acciones, los bomberos realizaron el rescate especializado, mientras los paramédicos valoraron a los afectados. El municipio reportó una alta respuesta ciudadana. La Coordinación Estatal de Protección Civil registró la participación de 26 mil 452 personas distribuidas en 373 inmuebles.

Cozumel

Pasajeros, personal y extranjeros participaron en el simulacro de sismo efectuado en el Aeropuerto Internacional de Cozumel, una práctica de 11 minutos iniciada a las 13:00 horas bajo la supervisión de Alfredo Arellano, director municipal de Protección Civil. En el desalojo coordinado colaboraron elementos de Protección Civil, Guardia Nacional, Fuerza Aérea Mexicana y el Sector Naval, atendiendo además a una persona que presentó crisis nerviosa. El ejercicio destacó por el estreno de la alerta en teléfonos celulares y por la relevancia de actualizar protocolos ante la ubicación tectónica de la región.

Tulum

Simulacro Nacional 2026 moviliza a población en Quintana Roo

Con la hipótesis de un sismo de magnitud 7.0, Tulum se sumó al Simulacro Nacional 2026 con la participación de escuelas, comercios y supermercados, según informó Manuel Castilla, director general de Protección Civil y Bomberos. En el CECyTE desalojaron a 165 personas y se atendió un caso hipotético de crisis nerviosa con el apoyo de paramédicos de Salud, Seguridad Pública, Policía Estatal, Protección Civil y Bomberos, bajo el monitoreo de cámaras del C5. Castilla subrayó que estas acciones permiten detectar áreas de mejora y fortalecer la coordinación institucional, buscando consolidar hábitos de prevención permanentes en los hogares del municipio.

José María Morelos

En el municipio, el ejercicio se realizó en el mercado del productor de la ciudad, con la participación de elementos de Protección Civil, Bomberos y Tránsito. Tras activarse la alerta, a través del altavoz de una unidad estacionada frente al mercado se anunció el inicio del ejercicio preventivo; en ese momento, locatarios y compradores salieron del inmueble para concentrarse de manera ordenada en el área de estacionamiento. Mientras tanto, los Bomberos ingresaron al establecimiento para verificar si alguna persona se había quedado dentro y brindar el apoyo necesario para su evacuación.

Habitantes coincidieron en que, aunque la ciudadanía está habituada a tomar precauciones ante huracanes e inundaciones por lluvias torrenciales, existe menor familiaridad para actuar frente a un temblor. Cintia Dávila dijo que, al ser originaria del centro del país, conoce las medidas de seguridad ante un sismo, pero reconoció que los habitantes de esta zona no. Por ello, consideró necesario realizar estos eventos con mayor frecuencia para entender que en la actualidad pueden registrarse eventualidades imprevistas.

El comerciante local Manuel Flota Cardeña refirió que, si bien los sismos no son fenómenos regulares en la zona, en los últimos cinco años se han percibido algunos movimientos que, aunque de menor intensidad, causan inquietud. Señaló que participar en los simulacros es la mejor manera de aprender cómo reaccionar.