Muerte por “ameba comecerebros” en Mérida: SSY se deslinda de posible indemnización

La Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) no resolverá una eventual indemnización para la familia del trabajador que murió después de infectarse con Naegleria fowleri en el lago artificial de Plaza La Isla, pese a que la autoridad sanitaria ya determinó irregularidades en el manejo del cuerpo de agua y ordenó medidas contra la empresa responsable.

El titular de la dependencia, Miguel Alberto Alcocer Gamboa, señaló que cualquier reclamación económica derivada del fallecimiento deberá tramitarse ante las instancias correspondientes si los familiares deciden iniciar algún procedimiento.

“Esa parte ya no compete a la autoridad sanitaria”, respondió al ser cuestionado sobre la posibilidad de una indemnización.

La declaración abre una vía distinta al procedimiento sanitario que ya enfrenta la empresa relacionada con la operación del lago. Hasta el 17 de septiembre, la Fiscalía General del Estado informó que no había recibido una denuncia por la muerte del trabajador y, por tanto, no había iniciado una carpeta de investigación.

Noticia Destacada Responsables del lago de Plaza La Isla en Mérida serían multados por más de un mpd tras confirmar “ameba comecerebros”

El fiscal Juan Manuel León León señaló entonces que una denuncia de familiares u otra persona con interés jurídico permitiría comenzar las diligencias y determinar posibles responsabilidades.

De la infección a la clausura

El caso comenzó a principios de septiembre. El trabajador, instructor de actividades acuáticas en el lago, ingresó el 2 de septiembre al Hospital General Regional No. 12 del IMSS y murió el 8 de septiembre después de presentar un cuadro neurológico grave.

Posteriormente, los análisis especializados confirmaron Naegleria fowleri, microorganismo conocido popularmente como “ameba comecerebros”. La Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública también detectó el organismo en muestras tomadas del lago artificial.

La infección por esta ameba puede provocar meningoencefalitis amebiana primaria. El contagio ocurre cuando agua contaminada entra por la nariz; no se transmite entre personas ni por beber agua.

Tras la confirmación, las autoridades sanitarias mantuvieron suspendidas las actividades acuáticas. El lago es un sistema cerrado y, de acuerdo con Salud, no tiene conexión con cenotes, otros cuerpos recreativos ni con la red de agua potable.

Detectan irregularidades

Alcocer Gamboa informó ahora que la empresa recibió el dictamen elaborado por la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios y deberá sanear el cuerpo de agua y subsanar las observaciones detectadas antes de que pueda plantearse su reapertura.

La Secretaría de Salud había informado previamente que la sanción económica podría alcanzar 15 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a aproximadamente 1.76 millones de pesos, además de otras medidas ambientales y de seguimiento sanitario.

El secretario atribuyó las irregularidades al incumplimiento de disposiciones de la NOM-245-SSA1-2010, regulación federal que establece los requisitos sanitarios y de calidad del agua para albercas de uso público. La norma exige lcondiciones de operación y mantenimiento, desinfección y vigilancia microbiológica; para aguas con temperaturas superiores a 30 grados establece específicamente la búsqueda de amebas de vida libre como Naegleria fowleri.

Noticia Destacada Ameba comecerebros en Yucatán: muertes confirmadas, casos en vigilancia y medidas sanitarias

Alcocer Gamboa sostuvo que las condiciones encontradas pusieron en riesgo a las personas que utilizaron el lago y relacionó esas deficiencias con el fallecimiento. Esa atribución corresponde a la autoridad sanitaria; las eventuales responsabilidades civiles, laborales o penales deberán determinarse, en su caso, mediante los procedimientos correspondientes.

El cuerpo de agua permanecerá sin uso mientras la empresa realiza el saneamiento ordenado. Salud indicó que no tomará nuevas muestras hasta que se hayan atendido las observaciones contenidas en el dictamen.

Sólo después se efectuarán nuevos análisis para determinar si el agua cumple las condiciones sanitarias requeridas y puede autorizarse la reapertura.

Paralelamente, la autoridad mantiene seguimiento epidemiológico de las personas que estuvieron expuestas. El 18 de septiembre se informó que 180 personas continuaban bajo vigilancia y que, hasta ese momento, ninguna había desarrollado síntomas relacionados con la enfermedad. El periodo de seguimiento está previsto hasta el 4 de octubre.