Aguacero deja vehículos dañados, inundaciones y fallas eléctricas en Quintana Roo

Un intenso aguacero que se registró por la tarde en municipios del norte de Quintana Roo provocó diversas afectaciones, entre la caída de al menos un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), inundaciones en diversas calles y la falla de semáforos en varias avenidas, lo que complicó la circulación vehicular.

El temporal, acompañado de actividad eléctrica, se dejó sentir con fuerza en distintos puntos de Cancún. En el fraccionamiento La Guadalupana, un poste de la CFE se vino abajo y aplastó varios vehículos que se encontraban estacionados. En redes sociales y reportes locales se documentaron encharcamientos en múltiples vialidades. Calles de diversas supermanzanas y avenidas principales presentaron acumulación de agua, lo que obligó a automovilistas a reducir la velocidad o buscar rutas alternas.

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La Dirección de Tránsito Municipal desplegó agentes en recorridos preventivos para atender los puntos críticos, semáforos fuera de servicio y posibles riesgos en la vía. Varias intersecciones operaron sin señalamiento luminoso, lo que generó congestionamientos y obligó a los conductores a extremar precauciones. En La Guadalupana, además de los vehículos dañados por la caída del poste, se reportaron afectaciones menores en el servicio eléctrico en el entorno inmediato. La CFE aún no ha emitido un comunicado detallado sobre la causa del colapso de la estructura ni sobre el tiempo de reparación.

Cozumel

Las lluvias acompañadas de actividad eléctrica provocaron interrupciones y fluctuaciones en el suministro de energía en distintos sectores, situación que también repercutió temporalmente en la presión del agua potable debido a la afectación de los sistemas de bombeo, de acuerdo con reportes de habitantes. Así lo denunció Fabián Ortega, vecino de la colonia San Miguel 1.

Señaló que durante las precipitaciones se registraron fallas en el servicio. Reportes similares fueron realizados por habitantes de las colonias Centro, Independencia, Flores Magón, San Miguel y sectores de la zona sur de la isla.

Además de las afectaciones al suministro, los usuarios manifestaron preocupación por las fluctuaciones de voltaje y los posibles daños en equipos eléctricos conectados durante los periodos de inestabilidad y el restablecimiento del servicio. La interrupción temporal de los equipos de bombeo también fue señalada como uno de los efectos asociados al problema, debido a que algunos sectores registraron menor presión en la red de agua potable durante el periodo de lluvias.

Tormenta provoca caída de poste, apagones e inundaciones en Quintana Roo

Lázaro Cárdenas

La principal afectación de la jornada se concentró alrededor de las dos de la tarde debido a una intensa tormenta eléctrica. Los fuertes truenos provocaron fallas directas en el suministro eléctrico en al menos cuatro ocasiones, acompañados de severos bajones de tensión que duraron entre cinco y 10 minutos.

Ante esta situación de riesgo, los ciudadanos optaron por desconectar sus equipos eléctricos para prevenir daños ante las constantes variaciones de voltaje al restablecerse el servicio. A pesar de la tregua temporal en las precipitaciones durante gran parte del día, el cielo nublado permaneció hasta entrada la noche.

Previsiones

Una potente onda tropical con lluvias fuertes y actividad eléctrica cruzará Playa del Carmen este domingo, por lo que se recomienda extremar medidas de prevención, explicó Antonio Morales Ocaña, meteorólogo de la Secretaría de Protección Civil del Ayuntamiento local.

El fenómeno en movimiento se registra al oeste, desplazándose a 19 kilómetros por hora y extendiendo su eje desde Haití hasta la frontera entre Venezuela y Colombia, acompañado de nublados dispersos. Se pronostica que este sistema afecte a Quintana Roo durante domingo y lunes, informó.

El pronóstico para las próximas 24 horas en el municipio contempla un ambiente caluroso durante el día, ligeramente fresco por la noche y al amanecer, con cielo nublado matutino y lluvias aisladas. Hacia la tarde aumentarán los nublados con chubascos dispersos en el poniente que podrían acompañarse de actividad eléctrica, acompañados de vientos moderados del noreste de 15 a 25 kilómetros por hora