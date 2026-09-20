Descartan declarar alerta epidemiológica en el Campeche por ameba come cerebros en Yucatán

La Secretaría de Salud descartó alertas epidemiológicas para Campeche por el caso de un entrenador que falleció en Yucatán a causa de un microorganismo conocido como ameba comecerebros, que adquirió en el lago de una plaza comercial.

La dependencia aclaró que, aunque mantienen vigilancia, es poco probable que un caso similar se replique en nuestro Estado. Luego del temor expresado por la ciudanía por las redes sociales, por este caso y otros que han salido a la luz, como uno en Estados Unidos donde una menor murió por la misma bacteria que le ingresó por la nariz, al nadar en una laguna, Orlando Alvarado Rivadeneyra, secretario de Salud en Campeche, pidió a la población mantener la calma.

Noticia Destacada Lago de Plaza La Isla en Mérida podría recibir multa de hasta 1.7 mdp tras detectar irregularidades sanitarias

“Hasta ahorita no tenemos ninguna alerta epidemiológica hay que considerar que este tipo de microorganismo es de vida libre y puede estar presente en cuerpos de agua donde no tienen mucha movilidad o mucho sedimento; sin embargo, no representa ningún peligro para la población”, aseguró Alvarado Rivadeneyra. El funcionario estatal también explicó que la llamada ameba comecerebros no se adquiere por contacto entre personas o por consumir o ingerir agua.

“Que tenga en cuenta la población que no se transmite de humano a humano ni por ingerir el agua, tiene que ser por las fosas nasales y principalmente está relacionada con gente que hace deportes donde por la presión del agua podría entrarle ese organismo, de hecho, la persona que falleció era un instructor de deportes acuáticos”, aplicó el titular de la Secretaría de Salud.

Hizo un llamado a la ciudadanía al indicar que puede estar tranquila, pues la Secretaría del Estado de Yucatán ya tomó cartas en el asunto desde el principio con el aseguramiento de la laguna artificial de dicho centro comercial, para evitar que otras personas se metan al agua y se infecten. “La población en Campeche puede estar tranquila, hasta ahorita no tenemos ningún incidente, por ahora las autoridades de allá están en vigilancia del estado de salud con las personas que realizaron actividades deportivas en ese sitio, eso no significa que haya un brote u otro tipo de cuestiones infecciosas”, señaló.

Incluso, especialistas del Departamento de Recursos del Mar del Cinvestav Unidad Mérida explicaron que la posibilidad de que este microorganismo llegue a las casas mediante la red de agua potable es muy poco probable al igual que a los cenotes.