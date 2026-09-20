Chichén Itzá se prepara para el equinoccio de Otoño: habrá operativo especial este 20 y 21 de septiembre

Chichén Itzá aplicará un operativo especial este domingo 20 y lunes 21 de septiembre ante la llegada de visitantes que acudirán a observar el fenómeno de luz y sombra asociado con el equinoccio de otoño en la pirámide de Kukulcán.

Aunque el equinoccio ocurrirá el 22 de septiembre a las 18:06 horas, de acuerdo con la información difundida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el llamado descenso de Kukulcán puede apreciarse durante los días cercanos a esa fecha.

Para las dos jornadas en las que se aplicará del operativo se estima que el efecto será visible entre las 15:00 y las 16:30 horas.

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Las taquillas del principal sitio prehispánico de la entidad abrirán desde las 8:00 horas y la venta de boletos concluirá a las 16:00. Ese mismo horario marcará el último ingreso del público a la zona arqueológica.

A partir de las 16:00 horas quedará restringido el acceso al Gran Juego de Pelota, Templo de las Mil Columnas, Casita Maya, Cenote Xtoloc, Osario y Observatorio. Tampoco habrá acceso al conjunto Serie Inicial, conocido como Chichén Viejo, ni al Gran Museo de Chichén Itzá.

El operativo contempla ambulancias y equipos de rescate y emergencias, un área de atención médica, rutas de evacuación y espacios definidos para la concentración de visitantes que busquen observar el fenómeno que ocurre en El Castillo.

Orden y respeto

El INAH pidió respetar las rutas de entrada y salida y evitar el ingreso a zonas restringidas. También estarán prohibidos cigarros, drogas, navajas, bebidas alcohólicas y otros objetos incluidos en el reglamento del sitio. No estará permitido fumar ni encender fogatas dentro de la zona arqueológica.

El uso de cámaras y equipos de video profesionales, tripiés o drones requerirá autorización previa del INAH. Las ceremonias en la antigua ciudad maya también deberán contar con permiso oficial.

Los boletos sólo podrán adquirirse en las taquillas del Centro de Atención a Visitantes de Chichén Itzá. Para los visitantes extranjeros, el boleto único tendrá un costo de 697 pesos. De lunes a sábado, el acceso general para mexicanos y residentes en el país será de 310 pesos, mientras que el denominado Cultura Vale tendrá un precio de 289 pesos.

Los domingos la entrada es gratuita para mexicanos y extranjeros residentes en el país que acrediten esa condición.

Exentos de pago

Además, las personas que vivan en cualquiera de los 106 municipios de Yucatán pueden ingresar gratuitamente cualquier día de la semana si presentan una identificación oficial vigente que compruebe su domicilio.

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También están exentos de pago los mayores de 60 años, menores de 13, jubilados, pensionados, personas con discapacidad, docentes y estudiantes con credencial vigente, así como pasantes e investigadores que cumplan los requisitos establecidos por el INAH.

Durante las jornadas especiales, los medios de comunicación podrán ingresar sin costo previa identificación y registro en el Centro de Atención a Visitantes, aunque para ellos el último acceso será a las 15:00 horas.

El INAH pidió además a los visitantes llevar una bolsa ecológica para retirar los residuos que generen durante su recorrido.

Durante el equinoccio de primavera del 2026, Chichén Itzá recibió 24 mil 791 visitantes entre el 20 y el 22 de marzo, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en una de las jornadas de mayor afluencia a la zona arqueológica.