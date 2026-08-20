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Caída de árbol moviliza a bomberos en ciclovía José María Morelos-La Presumida

El reporte de una persona presuntamente atrapada bajo las ramas movilizó a los bomberos, quienes descartaron que hubiera alguien lesionado.

Lusio Kauil

Por Lusio Kauil

20 de ago de 2026

1 min

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Caída de árbol moviliza a bomberos en ciclovía José María Morelos-La Presumida
Caída de árbol moviliza a bomberos en ciclovía José María Morelos-La Presumida / Lusio Kauil

La caída de un árbol sobre la ciclovía José María Morelos-La Presumida justo a unos dos kilómetros de esta cuidad movilizó a los cuerpos de bomberos debido a que se recibió el reporte de que una persona había quedado aplastada por las ramas de madero, sin embargo, luego los mismos bomberos confirmaron no fue así, que no había nadie entre el árbol caído.

Poco después de las 10 de la mañana se movilizaron al la ciclovía los vulcanos, y al estar por la zona de la Esmeralda vieron al un árbol desplomando e invadiendo el camino.

Las lluvias provocaron la caída de un árbol sobre la avenida Concordia en la capital de Campeche.

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Revisaron bien el lugar antes de empezar a cortar las ramas, pero no encontraron nadie debajo de ellas, por ello procedieron a llevar a cabo los trabajos de desbroce de las ramas y troncos para retirarlo.

El tramo de la ciclovía José María, Morelos-La Presumida, de poco más de de 6 kilómetros existen más de un decena de árboles inclinado en riesgo de caerse. La gente que transita en ello ha pedido que esos árboles se corte para evitar que el viento y la humedad del suelo provoque qué se desplomen.