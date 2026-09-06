Destina Gobierno Federal 6.8 mdp al empleo en Quintana Roo

En plena temporada baja y con más de 30 mil personas desocupadas, de acuerdo con el más reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Gobierno federal destinó 6.8 millones de pesos a Quintana Roo para operar el Programa de Apoyo al Empleo (PAE), según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Como parte del convenio, el Gobierno estatal deberá aportar 22 millones 306 mil 46 pesos adicionales para organizar Ferias de Empleo, impartir capacitaciones y desarrollar estrategias de inserción laboral. Los recursos federales provienen de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), mientras que el Gobierno estatal deberá proporcionar espacios físicos de uso exclusivo para el Servicio Nacional de Empleo, donde se atenderá a personas buscadoras de empleo, incluidas aquellas con discapacidad y adultas mayores.

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Estos espacios también deberán ofrecer bolsa de trabajo, talleres para empleadores y centros de evaluación de habilidades Valpar. El convenio establece que de los recursos estatales, 17 millones 306 mil 46 pesos serán destinados a la operación general y administración de la estructura del Servicio Nacional de Empleo local, mientras que otros 5 millones se utilizarán en programas complementarios para fortalecer las competencias laborales y las posibilidades de colocación de quienes buscan trabajo.

El acuerdo también establece mecanismos de fiscalización, transparencia y control, por lo que las autoridades estatales deberán comprobar el gasto de los recursos, reintegrar a la Tesorería de la Federación cualquier subejercicio al cierre del año y garantizar que los servicios de intermediación laboral sean gratuitos. El programa contempla además atención prioritaria para adultos mayores y personas con discapacidad, así como asesoría a empresas para la contratación regular de trabajadores extranjeros.

Quintana Roo recibirá millones para combatir el desempleo

El economista Rafael Oliveras señaló que, aunque la tasa de desocupación es baja, una parte importante de las personas clasificadas en esta condición corresponde a amas de casa que no tienen un empleo formal. Explicó que muchas participan en actividades económicas temporales o en trabajos que se ajustan a sus necesidades familiares, lo que también contribuye al movimiento económico local.

“Las tasas de ocupación han ido en aumento y eso es positivo, pero el gran desafío sigue siendo la escalada en los precios, que impacta directamente en el poder adquisitivo de las familias”, explicó. La tasa de colocación en las Ferias de Empleo que se realizan en el estado es de apenas 25 por ciento; es decir, sólo una de cada cuatro personas que acuden en busca de una oportunidad laboral consigue ser contratada, reconoció la coordinación general del Servicio Estatal del Empleo. A través de los distintos esquemas de vinculación laboral se atiende cada año a cerca de 19 mil personas.