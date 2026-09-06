Riña en Valle Verde deja tres muertos y dos heridos

Tres personas perdieron la vida y dos más resultaron lesionadas luego de una riña registrada en el interior de un domicilio ubicado en las inmediaciones de la colonia Valle Verde, sobre la calle Orquídea, en un camino de terracería.

Los hechos ocurrieron luego de que vecinos de la zona solicitaran el apoyo de las autoridades a través del número de emergencias 911, debido a que varias personas se encontraban involucradas en una pelea dentro de una vivienda. Tras recibir el reporte, elementos de seguridad y cuerpos de emergencia se trasladaron hasta el sitio.

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Al llegar, localizaron a tres personas que ya no contaban con signos vitales, mientras que otras dos presentaban diversas lesiones, por lo que fueron atendidas por paramédicos y posteriormente trasladadas al Hospital General “Dr. Jesús Kumate Rodríguez” de Cancún. De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, las personas involucradas se encontraban consumiendo bebidas embriagantes dentro del domicilio cuando, por causas que hasta el momento no han sido establecidas, comenzaron a discutir y posteriormente se desató una pelea.

Durante la confrontación, presuntamente fueron utilizadas armas u objetos cortantes, con los cuales varios de los involucrados resultaron heridos en repetidas ocasiones. Vecinos que presenciaron parte de la agresión dieron aviso a las autoridades, solicitando la presencia de policías y paramédicos ante la gravedad de la situación.

Elementos policiacos que arribaron al sitio procedieron a acordonar el área y establecieron un perímetro de seguridad para preservar los posibles indicios relacionados con el ataque. Posteriormente, personal especializado realizó las diligencias correspondientes en el lugar, mientras que agentes de investigación iniciaron las indagatorias para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos, identificar a los responsables y establecer el móvil de la agresión.