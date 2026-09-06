Accidente en motocicleta deja dos heridas y una menor sin vida en Cobá

Una menor de edad perdió la vida y dos mujeres resultaron lesionadas luego de que la motocicleta en la que viajaban sufriera un accidente la noche de ayer en la comunidad de Cobá. La emergencia movilizó a elementos de seguridad y servicios médicos; sin embargo, la ambulancia enviada desde Tulum presentó una falla mecánica durante el trayecto y no logró llegar al lugar.

De acuerdo con información recabada, las tres ocupantes se desplazaban a bordo de una motocicleta semiautomática por el camino que bordea la laguna de Cobá, con dirección hacia San Juan.

Al llegar a una curva, por circunstancias que hasta el momento no han sido determinadas oficialmente, la conductora perdió el control de la unidad y las tres mujeres terminaron sobre la vía. Como consecuencia del percance, la menor sufrió lesiones de gravedad que le provocaron la muerte, mientras que las otras dos ocupantes quedaron heridas.

Noticia Destacada Camioneta vuelca tras fuerte choque en la Región 230 de Cancún

El reporte de auxilio fue recibido alrededor de las 21:08 horas, lo que generó la movilización de policías municipales y la solicitud de una ambulancia para brindar atención a las víctimas. Una unidad perteneciente al Hospital de Tulum salió desde la cabecera municipal con dirección a Cobá, pero durante el recorrido sufrió una avería mecánica que le impidió completar el traslado hasta el sitio del accidente.

Ante esta situación y debido a la necesidad de atención médica de las sobrevivientes, habitantes y particulares intervinieron para movilizarlas por sus propios medios. De manera preliminar se informó que ambas habrían sido trasladadas hacia Valladolid, Yucatán, para recibir atención hospitalaria.

Noticia Destacada Camioneta cargada con cocos choca y queda abandonada en la carretera Carmen-Isla Aguada

Elementos de la Policía Municipal permanecieron en el lugar y mantuvieron resguardada el área donde ocurrió el accidente, en espera de las autoridades correspondientes para realizar las diligencias relacionadas con el fallecimiento de la menor y el posterior levantamiento del cuerpo. Asimismo, corresponderá a las investigaciones determinar las circunstancias exactas que provocaron que la motocicleta saliera del camino.

El hecho también puso nuevamente sobre la mesa las dificultades para atender emergencias médicas en comunidades alejadas de la cabecera municipal.

En este caso, pese a que se solicitó una unidad de emergencia, la ambulancia enviada desde Tulum quedó fuera de servicio antes de llegar a Cobá, por lo que fueron particulares quienes finalmente tuvieron que encargarse del traslado de las dos mujeres lesionadas.