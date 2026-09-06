SSP revela detalles del violento robo a una pareja de abuelitos en Izamal; hay tres detenidos

Agentes de investigación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) cumplieron órdenes de aprehensión contra de Gerardo Daniel “N”, Juan Luis “N” y José Claudio “N”.

Los tres sujetos fueron detenidos por su presunta participación en un violento asalto cometido contra una pareja de adultos mayores en una vivienda de la comunidad de Kimbilá, comisaría de Izamal. Son investigados por los delitos de robo calificado cometido con violencia y robo de vehículo, ambos cometidos en pandilla.

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De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron cuando los ahora detenidos presuntamente ingresaron al domicilio de los afectados, a quienes amenazaron y posteriormente se apoderaron de dinero en efectivo y una camioneta.

Tras cometer el atraco, los sujetos huyeron y posteriormente abandonaron el vehículo, mientras que los afectados acudieron ante las autoridades para denunciar lo ocurrido.

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A partir de la denuncia, las autoridades iniciaron las investigaciones y labores de seguimiento que permitieron reunir los elementos necesarios para solicitar las respectivas órdenes de aprehensión, mismas que finalmente fueron cumplidas.

Quedaron a disposición del Juez de Control que los requiere, quien determinará su situación jurídica y dará continuidad al proceso legal correspondiente. Las autoridades reiteraron que las investigaciones continúan para esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.