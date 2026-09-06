Onda Tropical 37 golpeará Yucatán este domingo: estos municipios tendrán lluvias intensas y fuertes vientos

La Onda Tropical número 37 favorecerá este domingo 6 de septiembre condiciones de lluvia fuerte a puntualmente intensa en distintas regiones de Yucatán, debido también al ingreso de humedad y a la presencia de inestabilidad atmosférica en niveles superiores.

De acuerdo con Protección Civil de Yucatán (Procivy), las precipitaciones se concentrarán principalmente durante la tarde y noche, con mayor probabilidad en municipios del oriente, centro y sur del estado.

Las tormentas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento y acumulación de agua, por lo que existe riesgo de encharcamientos e inundaciones repentinas en zonas susceptibles.

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¿Qué municipios de Yucatán tendrán mayor riesgo de lluvias?

Para este domingo, se prevén lluvias puntualmente intensas principalmente en municipios del oriente, centro y sur de Yucatán, entre ellos:

Tizimín

Calotmul

Espita

Temozón

Cenotillo

Tunkás

Dzitás

Quintana Roo

Tinum

Uayma

Valladolid

Kaua

Chankom

Tekom

Yaxcabá

Cuncunul

Chichimilá

Tixcacalcupul

Chikindzonot

Procivy señaló que las lluvias también podrían extenderse hacia municipios del centro de Yucatán, mientras que en localidades del noreste y noroeste se esperan precipitaciones de intensidad moderada.

Calor de hasta 40 grados en Yucatán

Aunque se esperan tormentas, el ambiente continuará muy caluroso durante este domingo.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 38 y 40 grados Celsius en el interior del estado, mientras que en la zona costera se prevén valores de 33 a 35 grados.

El viento será predominantemente del este y sureste durante la mañana, con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora. Por la tarde cambiará al este y noreste, con rachas de 30 a 40 km/h en la costa.

En las zonas donde se presenten tormentas, las rachas podrían superar los 60 km/h.

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¿Cómo estará el mar este domingo?

Para el litoral yucateco se pronostica oleaje de aproximadamente 1.5 metros de altura, por lo que se recomienda a quienes realizan actividades marítimas mantenerse atentos a los avisos oficiales y a las condiciones locales.

Recomendaciones de Procivy ante las lluvias

Ante la posibilidad de tormentas fuertes en Yucatán, Protección Civil recomienda:

Alejarse de postes, árboles y estructuras que puedan caer.

que puedan caer. No cruzar calles inundadas , ya sea caminando o en vehículo.

, ya sea caminando o en vehículo. Conducir con precaución y, durante una lluvia intensa, estacionarse en un sitio seguro.

Identificar rutas alternas y zonas seguras .

. Mantenerse informado a través de los canales oficiales de las autoridades.

La recomendación principal es extremar precauciones durante la tarde y noche, cuando se espera la mayor actividad de lluvias asociada con la Onda Tropical 37 en Yucatán.