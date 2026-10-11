Jorge Sanén anuncia registro para buscar la coordinación de Morena en Cancún

Jorge Sanén Cervantes, diputado local y presidente del Consejo Estatal de Morena en Quintana Roo, anunció este domingo 11 de octubre de 2026, su registro oficial como aspirante a la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación en el municipio de Benito Juárez (Cancún).

El anuncio lo realizó el diputado por medio de sus canales oficiales, y dentro del periodo de convocatoria interna del partido, mismo que se encuentra abierto del 8 al 18 de octubre, como parte de la organización territorial de la militancia rumbo a las próximas elecciones de 2027.

El dirigente hizo un llamado a preservar la unidad dentro del partido, destacando el papel de la militancia fundadora y promoviendo la integración de nuevos comités. Sanén remarcó que la dirección del proyecto debe mantenerse bajo la identidad partidista:: “Quien coordine a Morena debe venir de Morena... Cancún es territorio guinda, y la Coordinación debe ser guinda”.

Quien coordine a morena en Cancún debe venir de morena y debe promover la unidad. Quien conduzca los trabajos de @PartidoMorenaMx debe conocer nuestra organización, compartir nuestros principios, responder ante nuestra militancia y trabajar con vocación de coordinación. https://t.co/UOQsD68uoU — Jorge Sanén (@jorge_sanen) October 12, 2026

Al ser cuestionado sobre el proceso interno, rechazó que existan acuerdos previos o la práctica de imposición, asegurando que la selección dependerá de la decisión ciudadana y del trabajo realizado en territorio. Con su registro, Jorge Sanén se suma a la lista de perfiles inscritos en la contienda interna de Morena para definir la coordinación.

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