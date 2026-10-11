Ataque a balazos deja sin vida a dos personas en fraccionamiento Corales de Cancún

Una doble ejecución fue cometida la noche de este domingo en el fraccionamiento Corales, en la Supermanzana 77, lo que generó una intensa movilización de las corporaciones policíacas.

Los primeros reportes señalaron que fueron realizados más de 15 disparos en el área de estacionamiento de un conjunto de edificios en la Manzana 12, a unas 2 cuadras de la avenida Bonampak.

De manera preliminar se estableció que un hombre y una mujer perdieron la vida en este ataque que se registró en la entrada de uno de los edificios.

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Después del reporte de los disparos se indicó de manera inicial que dos mujeres fueron las víctimas, pero luego surgió el dato de que los disparos impactaron a un hombre y una mujer, quienes perdieron la vida en el mismo lugar.

La situación generó una intensa movilización para tratar de localizar a los responsables de cometer el ataque.