Morena se perfila rumbo a las elecciones de 2027 en Cancún entre divisionismo interno

Con 230 mil afiliados en Quintana Roo, de los cuales alrededor del 43 por ciento se concentra en el municipio Benito Juárez, Morena se posiciona como la fuerza dominante rumbo a las elecciones de 2027 para la presidencia municipal. Pese a que las encuestas le otorgan ventajas significativas, el partido guinda enfrenta un divisionismo interno creciente y una lista numerosa de aspirantes que podrían generar pugnas destructivas por la candidatura.

La organización política capitaliza el apoyo federal, el trabajo territorial y la figura de la gobernadora Mara Lezama; sin embargo, analistas señalan riesgos graves de fragmentación que podrían debilitar su ventaja en la demarcación más importante de la entidad, donde la inseguridad, los servicios públicos deficientes y el ordenamiento urbano siguen siendo demandas urgentes y no atendidas por la ciudadanía.

Noticia Destacada Morena perfila amplia ventaja rumbo a la elección municipal de Cancún en 2027

El partido comprende que ninguna candidatura estatal tendrá viabilidad sin una estructura sólida y bien organizada. Antes de decidir quién liderará el proyecto en 2027, la dirigencia debe consolidar y ordenar el territorio que servirá de base para ese esfuerzo. Por esa razón, la estrategia inicia en Cancún, donde se concentran más de 92 mil personas afiliadas, además de sus simpatizantes.

Esta localidad representa el mayor padrón de electores, el presupuesto más abultado, la mayor exposición mediática y el centro de poder político más relevante en el estado, por lo que ninguna proyección hacia el Gobierno del Estado puede avanzar sin una base firme en este punto.

Diversas figuras sueñan con heredar la silla presidencial en Cancún. / Especial

No obstante, la actual gestión de Ana Patricia Peralta de la Peña deja un municipio con serias deficiencias. Su administración ha sido cuestionada por los avances limitados en seguridad, reflejados en los más de mil 200 homicidios registrados desde que asumió el cargo en 2022. Asimismo, se contabiliza un promedio anual de mil 300 asaltos a transeúntes y robos a comercios, sumado al cierre de 3 mil 442 empresas de diversos tamaños, presuntamente debido a extorsiones mediante el cobro de “derecho de piso”. A este panorama se añaden calles destrozadas y la falta de alumbrado público en las colonias, fallas estructurales que no han sido resueltas.

En este complejo escenario, de cara a la sucesión, destacan los nombres de Jorge Sanén Cervantes, Verónica Lezama Espinosa, Pablo Bustamante Beltrán, Pablo Gutiérrez Fernández, Óscar Rébora Aguilera, Alberto Batún y Anahí González Hernández.

Noticia Destacada Marca favoritismo a Leslie Hendricks en Quintana Roo; busca nuevamente la candidatura del PRI en 2027

Esta amplia baraja de aspirantes evidencia la fuerza interna del movimiento, pero también el riesgo inminente de disputas por cuotas, lealtades y visibilidad que podrían fracturar las filas si no se procesan mediante la unidad en las encuestas internas. Expertos locales advierten que el divisionismo, aunque controlado por ahora, podría explotar en la recta final del proceso, debilitando al eventual abanderado.

Las reuniones que Morena sostiene con su militancia son un ejercicio dirigido a detectar perfiles con verdadera capacidad operativa, estructura territorial, liderazgo consolidado y habilidad para construir consensos. La estrategia es clara y pragmática: quien asuma la Coordinación Municipal obtendrá presencia en el territorio, cercanía directa con las bases, capacidad de movilización efectiva y una posición estratégica de cara a las definiciones electorales venideras.

El reto del proceso 2027 se centrará en contener a los grupos de descontentos / Especial

Al final, la mayor inquietud dentro del partido oficialista no proviene de los organismos de oposición, sino de sus propias filas. El verdadero reto radica en gestionar las aspiraciones, contener los descontentos y evitar que la competencia interna provoque rupturas profundas que luego resulten complicadas de sanar.

La radiografía actual muestra a un partido con ventaja clara, pero vulnerable a fracturas tóxicas, en un contexto donde los habitantes del principal polo del Caribe Mexicano exigen soluciones concretas y no más disputas por candidaturas.