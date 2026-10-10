Pablo Bustamante busca la coordinación municipal de Morena en Cancún

Pablo Bustamante anunció su registro como aspirante a Coordinador Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Benito Juárez, como parte del proceso interno de Morena rumbo al proceso electoral de 2027.

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Con este anuncio, el exsecretario de Bienestar de Quintana Roo se suma públicamente a los perfiles que buscan participar en las tareas de organización territorial del partido en Cancún, municipio donde se desarrollarán las definiciones políticas correspondientes al próximo proceso electoral.

El registro forma parte de la etapa interna de Morena para la selección de quienes asumirán funciones de coordinación municipal. Este procedimiento antecede a las decisiones relacionadas con la participación del partido en las elecciones de 2027.

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La inscripción de Bustamante no representa una designación oficial como coordinador ni garantiza una candidatura, ya que ambas decisiones dependerán de los mecanismos internos y de los procedimientos que correspondan dentro del partido.