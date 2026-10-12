Inicia en Quintana Roo la campaña de vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo

Hoy arranca en Quintana Roo la campaña de vacunación para la temporada invernal 2026-2027, con dosis contra la influenza, COVID-19 y neumococo. La jornada se desarrollará en un contexto en el que, hasta la semana epidemiológica 39, la entidad acumula 46 casos confirmados de COVID-19 y tres defunciones, además de 77 contagios de influenza y otros tres fallecimientos, de acuerdo con el reporte publicado el pasado 10 de octubre.

La estrategia dará prioridad a menores de edad, adultos mayores, embarazadas, personal sanitario y personas con padecimientos que pueden agravar las infecciones respiratorias. El periodo de inmunización concluirá el 2 de abril del 2027 y los biológicos estarán disponibles en las unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), incluso para quienes no sean derechohabientes.

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María Anabel Martínez Benítez, coordinadora de Enfermería en Salud Pública del IMSS en Quintana Roo, explicó que la vacuna contra la influenza se actualiza cada año para responder a las variantes del virus que circularon durante la temporada anterior.

“La vacuna de influenza es modificada cada año, es distinta”, señaló, al detallar que la composición del biológico se adapta a las características de los agentes infecciosos identificados previamente.

Entre los sectores prioritarios figuran los menores de seis a 59 meses. Cuando no han recibido previamente la dosis contra la influenza, deben completar un esquema inicial de dos aplicaciones, separadas por cuatro semanas; posteriormente, requieren una inoculación anual. La estrategia también incluye a las personas de 60 años en adelante.

Las dosis también están disponibles para personas no afiliadas al instituto / Liza Vera

Las mujeres embarazadas pueden recibir la protección contra la influenza en cualquier etapa de la gestación. Asimismo, está destinada al personal de Salud y a quienes viven con VIH o padecen enfermedades que pueden complicar los cuadros respiratorios, como diabetes, cardiopatías, artritis, obesidad mórbida, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y asma grave.

Para prevenir el COVID-19 se utilizarán vacunas de Moderna y Pfizer. Según Martínez Benítez, la primera puede administrarse a partir de los seis meses de edad, mientras que la segunda está indicada para personas de 12 años en adelante, conforme a los criterios establecidos en el programa.

La coordinadora destacó que, por primera vez, el biológico contra COVID-19 se incorpora al esquema básico para niños de seis a 59 meses, sin necesidad de que presenten alguna enfermedad que comprometa su sistema inmunológico. Para este sector, el esquema inicial contempla dos dosis con un intervalo de cuatro semanas; en tanto, los adultos mayores y otros grupos prioritarios deberán recibir refuerzos anuales, según las pautas correspondientes.

“En este año ya se incluye como parte del esquema de vacunación”, explicó respecto a la incorporación de la vacuna contra COVID-19 para los menores de ese rango de edad.

Mientras que la tercera opción será la vacuna conjugada contra el neumococo de 20 serotipos, conocida como 20-valente. Martínez Benítez indicó que el IMSS ya contaba con este producto desde el año pasado, pero ahora se busca homologar su disponibilidad con la de otras instituciones sanitarias del país.

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Esta campaña pretende reducir las complicaciones, hospitalizaciones y muertes asociadas con enfermedades respiratorias durante los meses de mayor circulación viral, además de disminuir la incidencia de cuadros graves de infecciones respiratorias agudas.

La recomendación es acudir a los módulos de las unidades médicas para verificar cuáles vacunas corresponden según la edad, los antecedentes de inmunización y las aplicaciones pendientes.

El IMSS busca proteger especialmente a los sectores con mayor riesgo de desarrollar complicaciones, aunque el servicio también está disponible para quienes no cuentan con afiliación a la institución.