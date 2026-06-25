Destinan más de 126 mdp para vacunación en Quintana Roo durante 2026

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prioriza la vacunación universal en Quintana Roo, al destinar alrededor del 63% de los recursos federales asignados este año a la salud pública a ese rubro.

De acuerdo con un convenio publicado en el Diario Oficial de la Federación, el estado recibirá 201.8 millones de pesos en recursos e insumos para fortalecer programas de prevención y atención de enfermedades, de los cuales 126.9 millones estarán dirigidos exclusivamente a la vacunación universal.

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El acuerdo fue firmado por la Secretaría de Salud federal y el Gobierno de Quintana Roo con el objetivo de financiar acciones de salud pública durante el 2026.

Al respecto, se buscó al titular de la Secretaría de Salud de Quintana Roo, Flavio Carlos Rosado, sin obtener respuesta sobre las estrategias para cumplir con lo establecido en el convenio y garantizar la salud universal a los quintanarroenses.

El convenio establece que los recursos se aplicarán en programas relacionados con vacunación, vigilancia epidemiológica, salud sexual y reproductiva, prevención del dengue, enfermedades cardiometabólicas y atención a grupos vulnerables.

En total, la Federación aportará 50.8 millones de pesos en recursos presupuestarios y entregará insumos federales con un valor de 151 millones de pesos, para alcanzar una inversión conjunta superior a los 201 millones de pesos.

El Gobierno estatal deberá dar cuenta de cada peso invertido / Liza Vera

Esquemas de inmunización

Este programa concentra por sí solo 126 millones 917 mil 730 pesos, lo que equivale al 63% de todo el apoyo federal contemplado en el convenio. Se trata de la inversión más alta entre todos los programas incluidos para Quintana Roo.

Con estos recursos, el Gobierno busca fortalecer las acciones de inmunización en el estado, desde la aplicación de vacunas en la infancia hasta las campañas dirigidas a adolescentes, adultos mayores y grupos con factores de riesgo.

La importancia de esta inversión coincide con la estrategia nacional de reforzar la prevención de enfermedades mediante esquemas de vacunación permanentes, una de las prioridades de la Secretaría de Salud para el actual ejercicio fiscal.

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Otras acciones

El segundo programa con más recursos del Gobierno federal corresponde a los programas de salud sexual y reproductiva, que recibirán más de 36.7 millones de pesos. Dentro de este rubro se incluyen acciones de atención materna, salud perinatal, anticoncepción, prevención de violencia de género, atención a adolescentes, prevención del cáncer y servicios de aborto seguro.

La prevención y control del cáncer contará con una bolsa superior a 6.6 millones de pesos, mientras que los programas de salud materna y perinatal suman más de 12 millones, lo que refleja el peso que tienen estos servicios dentro de la estrategia de salud pública para la entidad.

Las campañas estarán dirigidas a infantes, adolescentes, adultos y grupos vulnerables / Liza Vera

Combate

Para la lucha contra enfermedades transmitidas por vectores como el dengue y otros, se destinarán más de 8.2 millones de pesos, una cifra relevante para una entidad que cada año enfrenta riesgos asociados a la temporada de lluvias y a la proliferación del mosquito transmisor.

El convenio también contempla 10.9 millones de pesos para la prevención y control de enfermedades cardiometabólicas, entre ellas diabetes, hipertensión, obesidad y padecimientos cardiovasculares, que figuran entre las principales causas de enfermedad y muerte en el país.

Se asignarán recursos para vigilancia epidemiológica, laboratorios de salud pública, prevención de accidentes, atención al envejecimiento, enfermedades respiratorias, salud bucal, enfermedades diarreicas y programas de VIH, infecciones de transmisión sexual y hepatitis C

Fiscalización de los recursos

Este convenio establece que los recursos deberán destinarse exclusivamente a los programas autorizados y estarán sujetos a mecanismos de seguimiento, supervisión y comprobación por parte de las autoridades federales. Además, Quintana Roo reportará periódicamente los avances físicos y financieros de cada una de las acciones financiadas.