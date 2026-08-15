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Quintana Roo registra 21 nuevos casos de sarampión en cinco días

El llamado a completar la protección se realiza ante la proximidad del retorno a las aulas, cuando aumentará la convivencia entre estudiantes.

Elisa Rodríguez

Por Elisa Rodríguez

15 de ago de 2026

2 min

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Personal de Salud llama a padres de familia a vacunar a sus hijos antes del inicio del ciclo escolar
Personal de Salud llama a padres de familia a vacunar a sus hijos antes del inicio del ciclo escolar / Por Esto!

La Secretaría de Salud de Quintana Roo reportó 21 nuevos contagios de sarampión en cinco días, con lo que la entidad llegó a 307 casos acumulados de febrero al 11 de agosto, por lo que llamaron a padres de familia y personas cuidadoras a revisar la Cartilla Nacional de Salud y completar los esquemas de vacunación, antes del inicio del ciclo escolar.

De acuerdo con el informe diario del brote emitido por la Secretaría de Salud federal, el 6 de agosto se contabilizaban 286 diagnósticos, mientras que al día 11 la cifra aumentó la mencionada cifra. La mayor incidencia corresponde a menores de un año, seguidos por el grupo de uno a nueve años.

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La dependencia estatal pidió aprovechar los días previos al regreso a clases para verificar y completar la vacunación de niños de seis meses a 12 años, considerados prioritarios dentro de la estrategia nacional de inmunización. Recordó que las vacunas permiten prevenir contagios y reducir la transmisión de esta enfermedad.

Padres consultados señalaron que cumplen con las dosis correspondientes al esquema básico de sus hijos; sin embargo, en el centro de salud nuevo de Alfredo V. Bonfil, personal médico informó que hasta ahora no han recibido el biológico.

Hospitales, unidades médicas y centros de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar reportan disponibilidad de vacunas. La Secretaría de Salud federal recordó que la aplicación contra el sarampión es gratuita y puso a disposición la plataforma ¿Dónde me vacuno?, donde se puede localizar el módulo o centro de salud más cercano. El sitio es dondemevacuno.salud.gob.mx.

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El llamado a completar la protección se realiza ante la proximidad del retorno a las aulas, cuando aumentará la convivencia entre estudiantes. La Secretaría de Salud estatal señaló que la población infantil de seis meses a 12 años forma parte del grupo prioritario de la estrategia nacional de inmunización, por lo que pidió comprobar en la Cartilla Nacional de Salud cuáles dosis han sido aplicadas y cuáles permanecen pendientes.

La dependencia federal mantiene una estrategia intensiva de vacunación durante 2026 debido al brote registrado en el país. La recomendación oficial es acudir a los servicios médicos cuando existan dosis faltantes o sea necesario completar el esquema. La plataforma ¿Dónde me vacuno? permite consultar los puntos disponibles de acuerdo con el lugar de residencia.

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