Quintana Roo registra 21 nuevos casos de sarampión en cinco días

La Secretaría de Salud de Quintana Roo reportó 21 nuevos contagios de sarampión en cinco días, con lo que la entidad llegó a 307 casos acumulados de febrero al 11 de agosto, por lo que llamaron a padres de familia y personas cuidadoras a revisar la Cartilla Nacional de Salud y completar los esquemas de vacunación, antes del inicio del ciclo escolar.

De acuerdo con el informe diario del brote emitido por la Secretaría de Salud federal, el 6 de agosto se contabilizaban 286 diagnósticos, mientras que al día 11 la cifra aumentó la mencionada cifra. La mayor incidencia corresponde a menores de un año, seguidos por el grupo de uno a nueve años.

Noticia Destacada Cobros de hasta 2 mil 500 pesos por traslados desde el aeropuerto de Cancun desatan reclamos de viajeros

La dependencia estatal pidió aprovechar los días previos al regreso a clases para verificar y completar la vacunación de niños de seis meses a 12 años, considerados prioritarios dentro de la estrategia nacional de inmunización. Recordó que las vacunas permiten prevenir contagios y reducir la transmisión de esta enfermedad.

Padres consultados señalaron que cumplen con las dosis correspondientes al esquema básico de sus hijos; sin embargo, en el centro de salud nuevo de Alfredo V. Bonfil, personal médico informó que hasta ahora no han recibido el biológico.

Hospitales, unidades médicas y centros de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar reportan disponibilidad de vacunas. La Secretaría de Salud federal recordó que la aplicación contra el sarampión es gratuita y puso a disposición la plataforma ¿Dónde me vacuno?, donde se puede localizar el módulo o centro de salud más cercano. El sitio es dondemevacuno.salud.gob.mx.

Noticia Destacada Semarnat avala el primer cementerio marino de México; estará entre Cancún e Isla Mujeres y creará hábitats para diversas especies

El llamado a completar la protección se realiza ante la proximidad del retorno a las aulas, cuando aumentará la convivencia entre estudiantes. La Secretaría de Salud estatal señaló que la población infantil de seis meses a 12 años forma parte del grupo prioritario de la estrategia nacional de inmunización, por lo que pidió comprobar en la Cartilla Nacional de Salud cuáles dosis han sido aplicadas y cuáles permanecen pendientes.

La dependencia federal mantiene una estrategia intensiva de vacunación durante 2026 debido al brote registrado en el país. La recomendación oficial es acudir a los servicios médicos cuando existan dosis faltantes o sea necesario completar el esquema. La plataforma ¿Dónde me vacuno? permite consultar los puntos disponibles de acuerdo con el lugar de residencia.