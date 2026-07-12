Lidera Cancún casos de sarampión

La ciudad concentra el 48.3% de los casos de sarampión reportados durante el año, con un total de 120 de los 248 contagios registrados en Quintana Roo, de acuerdo con el más reciente informe de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud del Gobierno federal.

El sarampión mantiene una transmisión activa en la entidad. Durante la última semana se confirmaron tres nuevos pacientes. Además de Benito Juárez, otros dos municipios concentran la mayor incidencia: Playa del Carmen, con 71 diagnósticos, y Othón P. Blanco, 27. El resto se distribuye entre los demás municipios del estado.

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Aunque la enfermedad continúa propagándose, hasta el momento no se han registrado defunciones asociadas con este padecimiento en Quintana Roo.

De acuerdo con la información epidemiológica, el virus afecta principalmente a niños de entre uno y cuatro años, así como a personas de 25 a 29, grupos en los que se concentra el mayor número de pacientes.

Autoridades estatales de Salud han señalado, mediante campañas informativas, que en el caso de los menores una de las principales causas de vulnerabilidad sigue siendo la falta de actualización del Esquema Nacional de Vacunación, situación que facilita la propagación del virus en espacios de convivencia cotidiana, como los centros educativos.

Con el cierre del ciclo escolar y el próximo inicio del periodo vacacional de verano, las autoridades sanitarias consideran que esta etapa representa una oportunidad para que madres y padres de familia revisen y completen las vacunas pendientes de sus hijos.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede transmitirse por vía aérea cuando una persona infectada tose, estornuda o incluso habla. Por ello, la inmunización continúa siendo la medida más efectiva para evitar infecciones y reducir el riesgo de complicaciones.

Las autoridades sanitarias recordaron que las dosis contempladas en el Esquema Nacional de Vacunación ofrecen una protección superior al 95% cuando se aplican oportunamente, por lo que hicieron un llamado a revisar la cartilla antes del periodo vacacional.

México acumula más de 12 mil casos de sarampión

La circulación del sarampión no se limita a la Península de Yucatán. El informe federal señala que México acumula 12 mil 92 casos confirmados distribuidos en 31 entidades federativas. Hasta el momento, Tamaulipas es el único estado que no ha reportado personas infectadas durante este año.

A nivel nacional también se han confirmado 17 defunciones relacionadas con este padecimiento, distribuidas en Jalisco, Ciudad de México, Durango, Sinaloa, Guerrero, Estado de México, Zacatecas y Tlaxcala.

Ante la persistencia del virus, el sector Salud exhortó a la población a verificar el esquema de vacunación de infantes y adolescentes, especialmente antes de salir de vacaciones o realizar viajes, debido a que el incremento en la movilidad favorece el contacto entre personas de distintas regiones.

Asimismo, recomendó acudir de inmediato a una unidad médica en caso de presentar fiebre alta, erupciones en la piel, ojos enrojecidos, tos o secreción nasal, signos asociados con la enfermedad que requieren valoración profesional para evitar nuevos contagios