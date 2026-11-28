Hasta el cierre de esta edición, el conteo de votos continuaba al interior de las instalaciones del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo” para definir al ganador de la contienda electoral entre la planilla Verde y la planilla Dorada.

Pasadas las 23:30 horas de este sábado, el personal encargado del escrutinio seguía extrayendo y contabilizando uno a uno los sufragios de las urnas que se fueron llenando a lo largo de la tarde durante la jornada celebrada para elegir al nuevo líder del gremio taxista.

En la parte exterior del recinto sindical, varios agremiados permanecieron reunidos realizando sus propios apuntes y llevando un registro paralelo sobre la cantidad de votos que acumulaba cada una de las planillas contendientes.

A pesar de la expectación generada por conocer quién encabezará la dirigencia sindical, el ambiente afuera del edificio se mantuvo en total tranquilidad y sin incidentes, mientras al interior proseguía la revisión de las boletas depositadas durante el día.