El América tenía la clasificación en sus manos, pero Monterrey encontró la manera de arrebatársela.

En una noche de tensión, oportunidades desperdiciadas y nervios desde los once pasos, Rayados derrotó 2-0 a las Águilas en el Estadio Banorte y selló su boleto a las semifinales del Apertura 2026.

Marcador Final. Concluye nuestra participación en el Apertura 2026. @GNPSeguros #Viviresincreíble #GNP https://t.co/lfogULXKn5 — Club América (@ClubAmerica) November 29, 2026

La serie llegó a la vuelta con un empate sin goles. El panorama favorecía al conjunto azulcrema, que podía avanzar con una igualada gracias a su mejor posición en la tabla; sin embargo, esa ventaja no se tradujo en tranquilidad dentro del campo.

Monterrey elimina al América con triunfo 2-0 y avanza a semifinales del Apertura 2026

América buscó hacerse presente en el marcador, pero la falta de contundencia comenzó a pesar conforme avanzaban los minutos.

Henry Martín tuvo una oportunidad para abrir el encuentro, aunque no logró concretarla. Las Águilas también dejaron escapar otras aproximaciones que mantuvieron con vida a un Monterrey dispuesto a resistir y esperar su momento.

Al minuto 70, Luca Orellano tomó la responsabilidad desde el punto penal y convirtió para poner en ventaja a los regiomontanos.

90' ⏱️ | América 0-2 Monterrey | ¡ESTAMOS EN LA SEMIFINAL!🔥¡MUCHO CORAZÓN DE EL MONTERREY Y SU GENTE!🔵⚪ ¡VAMOS LOS RAYADOS!🗣️ @CervezaTecate https://t.co/8Sj4IDEbZ8 — Rayados (@Rayados) November 29, 2026

Al 82', Uros Đurđević volvió a cobrar desde los once pasos y firmó el segundo tanto de Rayados. La anotación prácticamente cerró la puerta de la remontada y confirmó una eliminación dolorosa para el América.

Para el silbatazo final, el América se despidió del Apertura 2026 con la frustración de haber perdonado demasiado, mientras Rayados celebró una clasificación construida con resistencia y contundencia en el momento decisivo.