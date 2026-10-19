Continúan labores para retirar un árbol caído en la avenida Yaxchilán de Cancún

Un árbol de gran tamaño cayó esta mañana sobre la avenida Yaxchilán, en donde aplastó un vehículo estacionado y provocó el cierre de los carriles en la salida hacia la avenida Uxmal, en la Supermanzana 22, en el centro de la ciudad.

Las ramas que se habían extendido sobre la avenida finalmente hicieron colapsar la base del árbol, el cual se ubicaba en el área de la banqueta, frente a un edificio que ubica en este cruce de avenidas.

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La situación causó sorpresa entre transeúntes y conductores, sin que afortunadamente ninguna persona resultara con lesiones.

Elementos del Cuerpo de Bomberos iniciaron con las labores para retirar el tronco de gran tamaño y las ramas, para después retirar algunos metros hacia atrás el vehículo dañado.

Personal de Servicios Públicos continuó con la limpieza de la avenida, en unas labores que demoraron más de 3 horas.