¡Festejo por el triunfo de México termina en susto! Caída de árbol dejó dos heridos en Playa del Carmen

Dos personas resultaron lesionadas luego del colapso de un árbol de gran tamaño sobre la Quinta Avenida, a la altura de la calle 14, en la zona centro de Playa del Carmen, mientras decenas de personas permanecían en el lugar tras el partido entre las selecciones de México y Ecuador.

El incidente ocurrió alrededor de la medianoche, en la contraesquina de la plaza comercial Calle Corazón, donde aún se concentraban aficionados que celebraban el resultado del encuentro deportivo. De manera repentina, el árbol se desplomó y parte de sus ramas alcanzó a dos peatones que caminaban por el sitio.

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De acuerdo con los primeros reportes, uno de los lesionados sufrió heridas que hicieron necesario su traslado a un hospital para recibir atención médica. Su estado de salud fue reportado como estable. La segunda persona recibió atención por parte de paramédicos en el lugar y, tras la valoración, se determinó que las lesiones no requerían hospitalización.

El desplome del árbol provocó una movilización de cuerpos de emergencia y obligó al cierre temporal del tramo afectado de la Quinta Avenida para facilitar las labores de auxilio y evitar riesgos a quienes permanecían en la zona.

Bomberos, personal de Protección Civil y elementos de la Policía Turística realizaron el acordonamiento del área mientras se atendía a los lesionados y se iniciaban las maniobras para retirar el árbol.

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Durante varios minutos, los equipos de rescate utilizaron motosierras y herramientas de corte para seccionar el tronco y las ramas que bloqueaban por completo el paso peatonal. Las labores se extendieron hasta que fue retirado todo el material vegetal y se descartó el riesgo de nuevos desprendimientos.

Una vez concluidos los trabajos de limpieza, el paso sobre la Quinta Avenida fue reabierto de manera gradual, permitiendo nuevamente la circulación de peatones en esta zona de alta afluencia turística.