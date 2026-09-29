Caída de un árbol e inundaciones: Reportan afectaciones por las fuertes lluvias en distintas zonas de Cancún

Las fuertes lluvias registradas durante la mañana de este martes provocaron encharcamientos e inundaciones en distintos puntos de Cancún, además de la caída de un árbol en la Región 95, por lo que cuerpos de emergencia mantienen recorridos para atender las afectaciones.

Como parte del Operativo Tormenta, elementos del H. Cuerpo de Bomberos de Cancún acudieron a la Región 95, donde se reportó la caída de un árbol. Los elementos realizaron las labores correspondientes para retirarlo y reducir riesgos para la población.

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Las precipitaciones también provocaron acumulación de agua en los fraccionamientos Tierra Maya, en la Supermanzana 105, y Villas Otoch Paraíso, en la Supermanzana 259, donde el nivel del agua complicó el tránsito de habitantes y vehículos.

Otra de las zonas afectadas fue la avenida Las Torres, donde se registraron encharcamientos derivados de la intensa lluvia.

En la avenida Bonampak, en dirección hacia el kilómetro Cero, también se reportó acumulación de agua, por lo que los automovilistas tuvieron que avanzar con precaución ante las condiciones de la vialidad.

Bomberos atendieron la caída de un árbol en la Región 95 como parte del Operativo Tormenta / Especial

Las lluvias generaron complicaciones para la movilidad desde las primeras horas del día, mientras los cuerpos de emergencia permanecen atentos a nuevos reportes de árboles caídos, inundaciones y otros incidentes relacionados con las condiciones climáticas.

Ante la presencia de lluvia intensa, se recomienda a la población extremar precauciones al conducir, reducir la velocidad y evitar zonas donde el nivel del agua pueda representar un riesgo.