¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán hoy viernes 2 de octubre? Procivy alerta por tormentas en más de 12 municipios

Este viernes 2 de octubre, Yucatán tendrá una jornada de lluvias vespertinas y ambiente muy caluroso, debido a la combinación de diversos sistemas atmosféricos que favorecerán precipitaciones en distintas regiones del estado.

De acuerdo con Protección Civil de Yucatán (Procivy), la circulación de una zona de baja presión en niveles medios y altos de la atmósfera, el ingreso de humedad procedente del Mar Caribe, el avance de una onda tropical y el calentamiento diurno propiciarán condiciones para la presencia de lluvias durante la tarde.

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¿Dónde lloverá más fuerte en Yucatán este viernes 2 de octubre?

Procivy señaló que se esperan acumulados de lluvia significativos en municipios como Samahil, Kopomá, Kinchil, Maxcanú, Santa Elena, Oxkutzcab, Tekax, Kaua, Chankom, Tekom y Quintana Roo, así como en localidades aledañas.

En Dzitás y municipios cercanos también se prevén precipitaciones, mientras que en Mérida, Progreso, Kanasín y Timucuy se pronostican lluvias fuertes, además de precipitaciones de intensidad moderada a fuerte en las zonas centro, noreste y centro-norte de Yucatán.

Las lluvias se concentrarán principalmente durante la tarde y primeras horas de la noche, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles encharcamientos y condiciones adversas para la circulación.

¿Qué temperatura habrá en Yucatán este viernes?

A pesar de las lluvias, el ambiente será muy caluroso durante este viernes 2 de octubre.

Procivy pronostica temperaturas máximas de 30 a 34 grados Celsius en el sureste de Yucatán, mientras que en el centro y poniente del estado los valores podrían alcanzar entre 36 y 38 grados.

En la zona costera se esperan temperaturas máximas de 32 a 34 grados Celsius.

¿Habrá viento fuerte y oleaje en Yucatán?

El viento tendrá dirección predominante del sureste durante la mañana y cambiará al noreste por la tarde, con velocidades de entre 15 y 30 kilómetros por hora.

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En las zonas donde se presenten lluvias, las rachas podrían superar los 60 kilómetros por hora, por lo que se recomienda extremar precauciones, especialmente al conducir o transitar por zonas donde se registren tormentas.

En el litoral yucateco se prevé además oleaje de 1 a 2 metros de altura.

Ante estas condiciones, Procivy recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales y tomar precauciones ante las lluvias, viento fuerte y las altas temperaturas que se esperan durante este viernes.