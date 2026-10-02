Clima en Campeche hoy viernes: prevén lluvias intensas y fuertes vientos

El paraguas será indispensable este viernes 2 de octubre en Campeche. El pronóstico meteorológico advierte una jornada marcada por calor, fuertes lluvias, tormentas eléctricas y rachas de viento, con precipitaciones que podrían alcanzar acumulados de entre 75 y 150 milímetros en algunas zonas del Estado.

De acuerdo con el pronóstico basado en información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias más importantes se esperan en regiones del norte, centro y sur de Campeche. Las condiciones son favorecidas por una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, además de la presencia de la onda tropical número 42 sobre Chiapas. Observatorio Informativ

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El agua no significará un alivio inmediato al calor. Para Campeche se pronostican temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius, por lo que durante parte del día persistirá el ambiente caluroso antes del desarrollo de nublados y tormentas. Además, se contemplan rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de uno a dos metros en las costas campechanas.

La combinación de lluvia intensa y viento obliga a extremar precauciones, especialmente en zonas susceptibles a encharcamientos e inundaciones. Las tormentas pueden estar acompañadas de descargas eléctricas, mientras que las rachas de viento podrían ocasionar caída de ramas, árboles o anuncios; también existe posibilidad de reducción de visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

Para quienes tengan actividades fuera de casa, la recomendación es no confiarse si durante la mañana aparece el sol. Las condiciones atmosféricas permanecerán inestables y las precipitaciones pueden presentarse con mayor intensidad conforme avance el día, por lo que conviene llevar paraguas, evitar atravesar calles inundadas y mantenerse pendiente de los avisos de Protección Civil y autoridades meteorológicas.