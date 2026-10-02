Yucatán tiene la segunda tasa más baja de nacimientos registrados del país y encadena cuatro años de descenso

En el 2021, Yucatán registró 43.6 nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil. En el 2025, la cifra fue de 35.9. En cuatro años, la tasa se redujo 17.7% y el estado quedó como el segundo con menor natalidad de todo el país, únicamente por encima de la Ciudad de México (31.1), según la Estadística de Nacimientos Registrados (ENR) del Inegi.

No se trata soló de tasas. En el 2025 se registraron 23 mil 609 nacimientos en Yucatán, 4 mil 455 menos que los 28 mil 64 del 2021: una caída de 15.9%.

El contraste con el resto del país es lo más llamativo. La tasa nacional se mantuvo sin cambios en el 2025, en 47.7 por cada mil mujeres, mientras en Yucatán bajó 2.2 puntos frente al 2024, cuando registró 38.1. La brecha con el promedio nacional ya es de 11.8 puntos.

Una década que cambió el ritmo

El descenso no comenzó ayer, pero se aceleró. La Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestra que las mujeres yucatecas de 12 años y más han tenido en promedio 1.8 hijos nacidos vivos, frente a 2.0 en el 2020 y 2.2 en el 2015. En 1990, el promedio era de 2.7. Entre el 2005 y el 2015 el indicador bajó 0.2 hijos, de 2.4 a 2.2; entre el 2015 y el 2025 bajó 0.4, el doble en el mismo lapso.

Conviene precisar qué mide ese dato. No indica cuántos hijos tendrá cada mujer a lo largo de su vida, sino cuántos había tenido, hasta el levantamiento de la encuesta, el conjunto de mujeres de 12 años y más, desde adolescentes hasta adultas mayores.

Por eso el Inegi lo distingue de la Tasa Global de Fecundidad, que estima el número de hijos por mujer durante su vida reproductiva.

Noticia Destacada Yucatán registró más divorcios en 2025 y superó la tasa nacional, revela el Inegi

Esa segunda medida es todavía más baja. Según los resultados difundidos de la Encuesta Intercensal, la fecundidad nacional cayó de 1.9 hijos por mujer en el 2019 a 1.2 en el 2024, y Yucatán aparece con alrededor de 1.1, en el grupo de entidades más bajas junto con Querétaro, el Estado de México, Quintana Roo, Hidalgo y Morelos. El nivel de reemplazo generacional es de 2.1. La Ciudad de México llega a 0.8 y Chiapas, la más alta, a 1.8.

El país se estabiliza

A escala nacional, la baja de la última década ha sido pronunciada.

La tasa de nacimientos registrados pasó de 70.1 en el 2015 a 47.7 en el 2024, una reducción de 32%, y los nacimientos, de 2.35 millones a 1.67 millones. En el 2025 el país registró 1 millón 678 mil 532 nacimientos y la tasa no se movió.

Yucatán, en cambio, sigue cayendo. La tasa bajó cada año desdel 2021: 43.6, 43.0, 40.8, 38.1 y 35.9. Entre el 2024 y el 2025 el número de nacimientos registrados en la entidad pasó de 24 mil 797 a 23 mil 609, mil 188 menos, esto representó una baja de 4.8%.

Ese ritmo, sostenido durante cuatro años consecutivos, es lo que separa hoy a Yucatán del promedio nacional.

En la Península, laentidad marca el piso

La comparación regional confirma la posición del estado.En el 2025, Quintana Roo registró una tasa de 39.7 nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil y Campeche, de 43.5, ambas por encima de Yucatán (35.9), aunque por debajo del promedio nacional.

En números absolutos, Yucatán sigue siendo la entidad peninsular con más nacimientos registrados, 23 mil 609, apenas arriba de los 22 mil 185 de Quintana Roo y casi el doble de los 11 mil 54 de Campeche. La diferencia con Quintana Roo es de apenas unos mil 400 nacimientos.

Quiénes tienen hijos

El grueso de los nacimientos ocurre entre mujeres jóvenes. En el 2024, más de la mitad de los registrados en Yucatán, 12 mil 831 de 24 mil 797, correspondió a madres de 20 a 29 años. En el otro extremo, en el 2025 se registraron mil 425 nacimientos de niñas y adolescentes de 10 a 17 años, alrededor de seis de cada cien: 131 de niñas de 10 a 14 años y mil 294 de 15 a 17. Un año antes habían sido mil 480, con una tasa de 9.6 por cada mil mujeres de ese rango, ligeramente inferior a la nacional (10.1).

Noticia Destacada Enfermedades el corazón provocan 903 muertes en tres meses en Yucatán; hubo más decesos de hombres que de mujeres

En cifras absolutas, Yucatán fue en el 2025 la entidad peninsular con más nacimientos de menores de edad, por encima de Quintana Roo (841) y Campeche (634), aunque también es la de mayor población.

Una caída que no parece un artefacto del registro

Un posible reparo es que los nacimientos registrados no siempre coinciden con los ocurridos: parte de los bebés se inscribe años después. El propio Inegi advierte que el estudio de la natalidad requiere considerar los nacimientos ocurridos. En Yucatán, sin embargo, ese sesgo es menor que en el resto del país.

En el 2024, 96.1% de los registros correspondió a menores de un año, contra 82% a escala nacional, y 83.8% de los nacimientos registrados ese año había ocurrido en el mismo 2024. En el 2025, 95.7% de los recién nacidos se inscribió antes de cumplir un año. Con ese patrón, la caída yucateca difícilmente se explica por un registro tardío.

Un estado que envejece

El otro lado del descenso es la edad. Según la Encuesta Intercensal 2025, la edad mediana de los yucatecos pasó de 30 años en el 2020 a 32 en el 2025, y el estado supera los 2.5 millones de habitantes. También bajó la proporción de hijos fallecidos declarados por las mujeres, de 6.9% en el 2010 a 4.7% en el 2025: menos hijos, pero con más probabilidades de sobrevivir. Ese indicador no equivale a la mortalidad infantil.

Los datos disponibles describen la caída, pero no la explican. Quedan preguntas concretas: cuánto pesan en Yucatán el empleo, el costo de la vivienda, la educación y las decisiones de las mujeres sobre cuándo y cuántos hijos tener, factores cuyo peso se busca entender a escala nacional; cómo se traducirá el menor número de nacimientos en escuelas, pediatría y maternidades; y qué implicará para pensiones y servicios de salud una población que envejece.

En la información difundida hasta ahora no aparecen proyecciones estatales sobre esos efectos. Con una tasa de 35.9, Yucatán tiene menos nacimientos por mujer que casi cualquier otra entidad, y la tendencia se ha mantenido cada año desde el 2021.

El país parece haberse estabilizado por ahora; Yucatán, aún no. La discusión ya no es si nacen menos yucatecos, sino qué tanto se está preparando el estado para ese cambio.