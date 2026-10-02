Confirman detención de dos presuntos responsables de prenderle fuego a un hombre en Chemax

Dos hombres fueron detenidos por su presunta participación en la agresión con fuego contra un hombre ocurrida durante una riña en Chemax, hecho que movilizó a las autoridades y dejó a la víctima con quemaduras de consideración.

La Dirección de Seguridad Pública de Chemax informó que, tras las primeras diligencias e investigaciones realizadas por la agresión, fueron asegurados dos sujetos identificados únicamente como José N. y Carlos N., quienes quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) con sede en Valladolid.

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Víctima continúa hospitalizada en Valladolid

La persona lesionada fue identificada por las autoridades con las iniciales A. B. P. P. y continúa recibiendo atención médica en el Hospital General de Valladolid, donde permanece bajo cuidado del personal de salud debido a las quemaduras que sufrió durante la agresión.

El caso generó una movilización policiaca desde que se reportó el ataque, mientras que las autoridades comenzaron a recabar información para establecer cómo ocurrió la confrontación y determinar la responsabilidad de los involucrados.

Fiscalía determinará situación jurídica de los detenidos

Tras su detención, José N. y Carlos N. fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado en Valladolid, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes.

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La Dirección de Seguridad Pública de Chemax señaló que las diligencias permanecen abiertas y será la autoridad ministerial la encargada de esclarecer los hechos y determinar la situación jurídica de los dos presuntos responsables.