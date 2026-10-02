Clima en Quintana Roo ¿En qué municipios lloverá más hoy viernes 2 de octubre?

Quintana Roo tendrá este viernes condiciones de cielo parcialmente nublado a nublado, con lluvias de distinta intensidad y actividad eléctrica en varios municipios. Las temperaturas máximas alcanzarán hasta 41 grados Celsius, mientras que la sensación térmica llegará hasta los 44 grados.

El viento será principalmente del sureste, con velocidades de entre 25 y 35 kilómetros por hora y rachas más fuertes, por lo que se mantendrán condiciones de ambiente caluroso a extremadamente caluroso en gran parte del estado.

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Playa del Carmen

Se pronostica cielo parcialmente nublado a nublado, con lluvias fuertes y puntualmente muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica. El viento será del sureste, de 25 a 35 kilómetros por hora, con rachas más fuertes.

Las temperaturas máximas alcanzarán entre 32 y 34 grados Celsius, mientras que las mínimas para mañana serán de 22 a 24 grados. El ambiente será muy caluroso, con sensación térmica de 37 grados.

Puerto Morelos

El municipio tendrá cielo parcialmente nublado a nublado, con lluvias fuertes y puntualmente muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica. El viento será del sureste, de 25 a 35 kilómetros por hora, con rachas más fuertes.

La temperatura máxima oscilará entre 33 y 35 grados Celsius y la mínima para mañana entre 24 y 26 grados. El ambiente será caluroso, con sensación térmica de 38 grados.

Tulum

Se espera cielo parcialmente nublado a nublado, con lluvias fuertes y puntualmente muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica. El viento será del sureste, de 25 a 35 kilómetros por hora, con rachas más fuertes.

La temperatura máxima oscilará entre 32 y 34 grados Celsius y la mínima para mañana entre 23 y 25 grados. El ambiente será muy caluroso, con sensación térmica de 37 grados.

Isla Mujeres

El cielo permanecerá parcialmente nublado a nublado, con lluvias fuertes y puntualmente muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica. Se registrará viento del sureste de 25 a 35 kilómetros por hora, con rachas más fuertes.

Las temperaturas máximas estarán entre 37 y 39 grados Celsius y las mínimas para mañana entre 26 y 28 grados. El ambiente será muy caluroso, con sensación térmica de 42 grados.

Cozumel

Se prevé cielo medio nublado a nublado, con lluvias ligeras a moderadas y chubascos dispersos. Los vientos serán del este y sureste, de 27 a 36 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora.

La temperatura máxima será de 30 a 32 grados Celsius y la mínima para mañana de 24 a 26 grados. El ambiente será caluroso, con sensación térmica de 38 grados.

Bacalar

Se prevé cielo parcialmente nublado a nublado, con lluvias e intervalos de chubascos y actividad eléctrica. Se registrará viento del sureste de 25 a 35 kilómetros por hora, con rachas más fuertes.

Las temperaturas máximas serán de 33 a 35 grados Celsius y las mínimas para mañana de 27 a 29 grados. El ambiente será caluroso, con sensación térmica de 37 grados.

Lázaro Cárdenas

Se espera cielo parcialmente nublado a nublado, con lluvias fuertes y puntualmente muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica. El viento será del sureste, de 25 a 35 kilómetros por hora, con rachas más fuertes.

La temperatura máxima oscilará entre 39 y 41 grados Celsius, mientras que la mínima para mañana será de 26 a 28 grados. El ambiente será extremadamente caluroso, con sensación térmica de hasta 44 grados.

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José María Morelos

El cielo estará parcialmente nublado a nublado, con intervalos de chubascos y lluvias puntualmente fuertes, acompañadas de actividad eléctrica. Se espera viento del sureste de 25 a 35 kilómetros por hora, con rachas más fuertes.

Las temperaturas máximas serán de 33 a 35 grados Celsius y las mínimas para mañana de 24 a 26 grados. El ambiente será muy caluroso, con sensación térmica de 38 grados.

Felipe Carrillo Puerto

Se pronostica cielo parcialmente nublado a nublado, con intervalos de chubascos y lluvias puntualmente fuertes, acompañadas de actividad eléctrica. El viento será del sureste, de 25 a 35 kilómetros por hora, con rachas más fuertes.

La temperatura máxima alcanzará entre 34 y 36 grados Celsius, mientras que la mínima para mañana será de 21 a 23 grados. El ambiente será muy caluroso, con sensación térmica de 39 grados.

Othón P. Blanco

Se espera cielo parcialmente nublado a nublado, con lluvias e intervalos de chubascos y actividad eléctrica. El viento será del sureste, de 15 a 25 kilómetros por hora, con rachas más fuertes.

Las temperaturas máximas estarán entre 33 y 35 grados Celsius y las mínimas para mañana entre 27 y 29 grados. El ambiente será caluroso, con sensación térmica de 37 grados.