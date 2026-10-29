Mototaxista amenaza con machete a automovilista durante discusión vial en Cancún

Un mototaxista fue captado con un machete en la mano mientras apuntaba al conductor de un automóvil durante una discusión vial en la avenida Tules de Cancún, en un incidente que fue difundido a través de redes sociales.

En el video se observa al conductor del mototaxi número 0021, quien viste una camisa gris y pantalón, sosteniendo el arma blanca con la mano derecha y apuntando al conductor con ella.

La grabación fue realizada desde la parte trasera del automóvil involucrado por otra pasajera.

Hasta el momento, se desconoce qué originó la discusión entre ambos conductores.

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