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Quintana Roo / Cancún

Mototaxista amenaza con machete a automovilista durante discusión vial en Cancún

Un video difundido en redes sociales muestra al conductor del mototaxi número 0021 con un machete en la mano derecha, mientras apunta hacia el automovilista durante una discusión en la avenida Tules.

Por Redacción Por Esto!

29 de oct de 2026

1 min

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Hasta el momento, se desconoce qué provocó el enfrentamiento entre ambos conductores
Hasta el momento, se desconoce qué provocó el enfrentamiento entre ambos conductores / Redes sociales

Un mototaxista fue captado con un machete en la mano mientras apuntaba al conductor de un automóvil durante una discusión vial en la avenida Tules de Cancún, en un incidente que fue difundido a través de redes sociales.

En el video se observa al conductor del mototaxi número 0021, quien viste una camisa gris y pantalón, sosteniendo el arma blanca con la mano derecha y apuntando al conductor con ella.

La grabación fue realizada desde la parte trasera del automóvil involucrado por otra pasajera.

Hasta el momento, se desconoce qué originó la discusión entre ambos conductores.

En unos momentos más información

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