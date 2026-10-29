Nortes frenan la pesca de pulpo en Yucatán: la flota suma 14 mil toneladas capturadas y el sector rebaja su expectativa

A 48 días del cierre de la temporada, el 15 de diciembre, la flota yucateca ha desembarcado 14,058 toneladas de pulpo. Es la cifra acumulada del 1 de agosto al 22 de octubre que dio el dirigente cooperativista José Luis Carrillo Galaz, y con ella el sector ya recortó su expectativa: de entre 25 mil y 28 mil toneladas a apenas más de 20 mil.

La comparación con el 2025 explica el ánimo. El año pasado, Yucatán cerró con 25,462 toneladas y un valor comercial estimado de 1,762 millones de pesos. Al 3 de octubre del 2025 ya llevaba 11,342 toneladas; este año, al 30 de septiembre, iba en 9,135. Son casi 20% menos, con una diferencia de tres días entre un corte y otro, un cálculo de la redacción.

Las cuentas de la recta final

Entre el 1 de agosto y el 22 de octubre, la flota promedió unas 169 toneladas diarias, un cálculo de la redacción. Para llegar a 20 mil toneladas harían falta 110 al día durante los 54 días que quedan, un ritmo por debajo del promedio. Para 25 mil, serían unas 203 diarias, 20% más. Y si se cumpliera la estimación inicial de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca) para una cuota de entre 28 mil y 30 mil toneladas, el ritmo tendría que subir a entre 258 y 295 al día: de 53% a 74% por encima del actual.

Ese es el problema del mal tiempo. Carrillo Galaz explicó que los frentes fríos con nortes intensos obligan a suspender las salidas durante varios días. El presidente de Canainpesca Yucatán, Enrique Sánchez Sánchez, dijo que llevaban una semana sin salir a altamar. POR ESTO! reportó cierres preventivos por una tormenta tropical el 7 de octubre, y por el frente frío número 2 el 17. No hay balance oficial de jornadas perdidas.

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Hay, además, un problema de números. El sector maneja metas distintas: más de 20 mil toneladas (Carrillo Galaz), 25 mil (el presidente de la Federación de Cooperativas del Centro-Poniente, Mariano Canul Uicab) y entre 25 mil y 26 mil (Sánchez Sánchez).

Sánchez Sánchez también estimó que, con la tendencia actual, sólo se alcanzaría el 80% de una cuota de 28 mil a 30 mil toneladas, es decir, entre 22,400 y 24,000. Pero esa cuota no existe todavía: el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (Imipas) no la ha definido oficialmente.

Siete temporadas en perspectiva

Con las cifras disponibles, la serie de Yucatán muestra un vaivén más que una tendencia. En el 2019 se reportaron 22,145 toneladas, con un valor de 942.5 millones de pesos; en el 2020, poco más de 13,000. En el 2021 llegó el pico reciente: 31,562 toneladas, con un precio de hasta 175 pesos por kilo. En el 2022 se capturaron unas 31 mil, con una meta oficial de 18,300. En el 2023 la captura fue de unas 20 mil, con una cuota de 21,392, es decir, 93%. En el 2024 las fuentes difieren entre 24 mil y 28 mil. En el 2025 fueron 25,462, según el gobierno estatal. El máximo histórico, 36 mil toneladas, data del 1996.

Si el 2026 cerrara en 20 mil toneladas, quedaría al nivel del 2023. Y esa temporada se parece mucho a esta: fuertes nortes, pesca furtiva, falta de vigilancia y un mercado que compraba menos en Estados Unidos y Europa, con un precio que bajó de 180 a 100 pesos por kilo, y algunos pescadores que vendieron a 80 o 90. La diferencia es que en el 2023 se esperaban al menos 25 mil toneladas, mientras que en el 2026 el sector ya rebajó su meta a 20 mil.

El kilo a 100 pesos

Carrillo Galaz y Canul Uicab consideran insuficiente el precio de alrededor de 100 pesos. Es más bajo que los 140 a 145 pesos con que arrancó el 2025, pero similar a los 105 que Sánchez Sánchez reportó en la planta el 3 de octubre de ese año, cuando lo calificó como favorable. Con la captura actual, a 100 pesos el kilo, el valor aproximado sería de 1,406 millones de pesos, un cálculo ilustrativo que no es una cifra oficial.

El mercado tiene un lastre. Según cifras oficiales, en julio quedaban unas 4,000 toneladas del 2025 en plantas de Progreso, que no se movían por la competencia de pulpo capturado ilegalmente a precios bajos.

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Los costos también pesan: equipar una embarcación cuesta entre 500 mil y 800 mil pesos, 15% más que en el ciclo anterior, por el diésel y otros insumos. Unos 400 barcos de altura zarpan con entre 15 y 20 pescadores cada uno, y la costa tiene unos 15 mil pescadores.

Pesca ilegal, nortes y cientos de familias

Canul Uicab atribuyó la baja captura a la pesca furtiva y a los cierres de puerto, y advirtió que cientos de familias pasarán dificultades en los próximos meses. La Secretaría de Pesca ha alertado antes de buceo ilegal y de pescadores foráneos; ninguna de las autoridades consultadas ha dado cifras de lo que representa la pesca furtiva en el volumen total.

Queda por saber cuánto aporta cada factor: los nortes, la pesca ilegal, el precio o una menor abundancia. Carrillo Galaz no presentó una proyección de ingresos ni un desglose del destino de las capturas. Hasta el 15 de diciembre, la temporada se juega en días de mar abierto, y de esos ya no quedan muchos.