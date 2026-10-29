Inauguran distribuidor vial en Tlaxcala: obra de 663 mdp reducirá hasta 30 minutos los traslados

El Gobierno de México inauguró este jueves 29 de octubre el nuevo distribuidor vial de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, una obra de infraestructura que busca reducir los tiempos de traslado, mejorar la seguridad vial y agilizar la circulación en uno de los corredores carreteros más transitados de la región.

La apertura se realizó durante un enlace con la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

En Tlaxcala participaron la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina.

Durante su intervención, Cuéllar destacó la importancia del proyecto para Santa Ana Chiautempan, municipio reconocido por su actividad comercial y artesanal, donde visitantes de distintas partes acuden a comprar sarapes, toallas, cobertores y otros productos textiles.

Distribuidor vial de Chiautempan: inversión y características

El titular de la SICT explicó que la infraestructura tiene una longitud de 1.2 kilómetros y requirió una inversión de 663 millones de pesos.

El distribuidor cuenta con cuatro carriles, dos por sentido, y alcanza una altura de 13 metros en su parte más elevada.

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Su construcción permite separar los flujos vehiculares y mejorar la circulación en la carretera federal que forma parte del corredor entre Puebla y Apizaco, conocido como la vía corta.

De acuerdo con la información presentada durante la inauguración, por esta ruta circulan alrededor de 54 mil vehículos diarios, lo que convierte a la zona en un punto relevante para la movilidad regional.

Obra permitirá ahorrar hasta 30 minutos de traslado

Antes de la construcción, los cruces a nivel y los semáforos generaban congestionamientos y filas prolongadas en la intersección de la carretera con la avenida Antonio Díaz Varela. Los tiempos de espera podían alcanzar entre 30 y 50 minutos, según expuso Esteva Medina.

La SICT señaló que el nuevo distribuidor permitirá ahorrar aproximadamente 30 minutos en los traslados y facilitará el tránsito de largo itinerario. La apertura de los cuatro carriles se realizó este jueves, aunque continuarán algunos trabajos en la parte inferior de la infraestructura.

Para ejecutar el proyecto también fue necesario reubicar líneas eléctricas y de agua potable, además de realizar trabajos de cimentación con pilas de entre 13 y 30 metros de profundidad.

Gobierno destaca impacto comercial y regional

Durante el enlace, la gobernadora Lorena Cuéllar agradeció el respaldo federal para concretar una obra que, afirmó, era esperada desde hace varios años por habitantes y comerciantes de la zona.

La infraestructura busca beneficiar no solo a quienes transitan diariamente por Chiautempan, sino también a las actividades comerciales, artesanales e industriales que dependen de una conexión carretera más eficiente.

Al concluir su presentación, Jesús Esteva reconoció el trabajo de las personas involucradas en la construcción y recordó la importancia de que la ingeniería combine el conocimiento técnico con la responsabilidad social para contribuir al desarrollo del país y al bienestar de la población.

IO