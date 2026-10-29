FGE investiga caso de intoxicación de tres estudiantes del CBTIS 111 en Cancún

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo inició una carpeta de investigación por el presunto delito de corrupción de menores, luego de que tres estudiantes del CBTIS 111 “Leona Vicario”, en Cancún, presentaran malestares tras ingerir un producto que habría alterado su estado de salud.

La dependencia informó que las adolescentes recibieron atención médica y fueron dadas de alta. Las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido e identificar a la persona o personas que pudieran resultar responsables.

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Los hechos ocurrieron el martes 27 de octubre, durante el turno matutino, cuando personal del CBTIS 111 detectó a tres estudiantes con malestares en el área de sanitarios del plantel. De inmediato, fueron resguardadas y trasladadas al Departamento de Servicios Escolares para recibir atención prioritaria, mientras se notificaba a sus familiares.

En un comunicado oficial publicado el 28 de octubre, la dirección del plantel informó que activó los protocolos institucionales de emergencia y realizó una llamada al número 911 para solicitar asistencia médica especializada.

Al lugar acudieron paramédicos y personal de Protección Civil, quienes valoraron a las estudiantes. De acuerdo con el documento, las menores manifestaron haber ingerido un producto, descrito como “gomitas”, que alteró su estado de salud.

Para garantizar una revisión exhaustiva, las estudiantes fueron trasladadas a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La escuela indicó que, después de recibir atención médica, se encontraban fuera de peligro y en buen estado de salud.

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La dirección del CBTIS 111 señaló que actuó conforme a los protocolos de protección de la comunidad estudiantil y llamó a madres, padres y tutores a mantener un diálogo constante con sus hijas e hijos sobre el cuidado de la salud y el consumo responsable. También pidió evitar la difusión de especulaciones o información no oficial.

Por su parte, la FGE mantiene abierta la investigación por el presunto delito de corrupción de menores. Hasta el momento, no se ha precisado qué contenían las gomitas ni cómo llegaron a manos de las estudiantes.