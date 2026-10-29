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Vinculan a proceso a hombre por presunta violación y violencia familiar contra un menor en Cancún

Quintana Roo / Sucesos

FGE investiga caso de intoxicación de tres estudiantes del CBTIS 111 en Cancún

Las estudiantes fueron trasladadas a una clínica del IMSS para su valoración y posteriormente dadas de alta; la escuela aseguró que se encuentran fuera de peligro, mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones.

Por Redacción Por Esto!

29 de oct de 2026

2 min

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FGE investiga caso de intoxicación de tres estudiantes del CBTIS 111 en Cancún
FGE investiga caso de intoxicación de tres estudiantes del CBTIS 111 en Cancún / Especial

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo inició una carpeta de investigación por el presunto delito de corrupción de menores, luego de que tres estudiantes del CBTIS 111 “Leona Vicario”, en Cancún, presentaran malestares tras ingerir un producto que habría alterado su estado de salud.

La dependencia informó que las adolescentes recibieron atención médica y fueron dadas de alta. Las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido e identificar a la persona o personas que pudieran resultar responsables.

Las estudiantes valoradas por los médicos regresaron a sus hogares acompañadas por sus familias.

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Los hechos ocurrieron el martes 27 de octubre, durante el turno matutino, cuando personal del CBTIS 111 detectó a tres estudiantes con malestares en el área de sanitarios del plantel. De inmediato, fueron resguardadas y trasladadas al Departamento de Servicios Escolares para recibir atención prioritaria, mientras se notificaba a sus familiares.

En un comunicado oficial publicado el 28 de octubre, la dirección del plantel informó que activó los protocolos institucionales de emergencia y realizó una llamada al número 911 para solicitar asistencia médica especializada.

Al lugar acudieron paramédicos y personal de Protección Civil, quienes valoraron a las estudiantes. De acuerdo con el documento, las menores manifestaron haber ingerido un producto, descrito como “gomitas”, que alteró su estado de salud.

Para garantizar una revisión exhaustiva, las estudiantes fueron trasladadas a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La escuela indicó que, después de recibir atención médica, se encontraban fuera de peligro y en buen estado de salud.

Los antecedentes incluyen amenazas de un supuesto ataque armado en 2022, señalamientos de discriminación en 2023 y denuncias de presunto abuso sexual en 2024

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La dirección del CBTIS 111 señaló que actuó conforme a los protocolos de protección de la comunidad estudiantil y llamó a madres, padres y tutores a mantener un diálogo constante con sus hijas e hijos sobre el cuidado de la salud y el consumo responsable. También pidió evitar la difusión de especulaciones o información no oficial.

Por su parte, la FGE mantiene abierta la investigación por el presunto delito de corrupción de menores. Hasta el momento, no se ha precisado qué contenían las gomitas ni cómo llegaron a manos de las estudiantes.