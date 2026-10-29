Enrique Peña Nieto lamenta la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas y resalta su legado democrático

El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, expresó su pesar por la muerte del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien reconoció como una de las piezas clave en la consolidación del sistema democrático en el país.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el exmandatario mexiquense se sumó a las diversas muestras de condolencia manifestadas por la clase política nacional ante la partida del histórico líder progresista.

Un reconocimiento a la pluralidad y a la apertura política

En su pronunciamiento desde su cuenta oficial de X, Peña Nieto subrayó la trascendencia de la trayectoria política del excandidato presidencial y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

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El exjefe del Ejecutivo federal enfatizó que la constancia y la firmeza ideológica de Cárdenas Solórzano fueron determinantes para abrir el camino hacia un sistema plural y competitivo en las instituciones de la república.

El exmandatario mexiquense destacó que la incansable búsqueda del ingeniero por transformar los procesos de elección popular dejó una marca determinante en el devenir público del México contemporáneo.

El mensaje del expresidente para la familia Cárdenas

Para finalizar su mensaje, Peña Nieto transmitió su solidaridad a los familiares, allegados y colaboradores cercanos del exgobernador de Michoacán en estos momentos de luto nacional.

Lamento profundamente el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano @c_cardenas_s, figura fundamental en la transición democrática de México. Su lucha por la apertura política, la pluralidad y el fortalecimiento de nuestra democracia deja una huella imborrable en la historia contemporánea del país. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos. Descanse en paz. — Enrique Peña Nieto (@EPN) October 29, 2026

"Lamento profundamente el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, figura fundamental en la transición democrática de México. Su lucha por la apertura política, la pluralidad y el fortalecimiento de nuestra democracia deja una huella imborrable en la historia contemporánea del país. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos. Descanse en paz", manifestó el exmandatario.

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