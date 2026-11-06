Profepa revela las causas de muerte del delfín Mincho en Dolphin Connection Cancún

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dio a conocer los resultados de las necropsias practicadas a los delfines Mincho, fallecido el pasado 31 de octubre en Dolphin Connection Cancún, y Moana, quien murió el 1 de octubre en el Delfinario Sonora.

Los estudios determinaron que ambos ejemplares murieron por causas distintas: en el primer caso, por la metástasis de un cáncer, y en el segundo, por un traumatismo en el hígado posiblemente provocado por la caída de una luminaria durante las ráfagas del huracán Polo.

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De acuerdo con la dependencia federal, Mincho padecía un carcinoma en la lengua que se extendió a otros órganos, lo que ocasionó que dejara de responder a la atención médica veterinaria que recibía. Esta complicación derivó en su muerte, pese a los cuidados proporcionados por el personal especializado.

En cuanto a Moana, la necropsia y las actuaciones de inspección permitieron establecer que sufrió un golpe en el hígado. La Profepa señaló que este traumatismo posiblemente fue provocado por la caída de una luminaria de las instalaciones, a consecuencia de las ráfagas del huracán Polo.

La lesión hepática ocasionó cambios en el comportamiento y la alimentación del delfín, condiciones que posteriormente derivaron en su muerte, ocurrida el 1 de octubre.

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Ante ambos casos, la Profepa informó que mantiene acciones de inspección y vigilancia en los establecimientos para verificar el cumplimiento de los planes de manejo, los protocolos médico-veterinarios y las condiciones de las instalaciones donde permanecen ejemplares de fauna silvestre bajo cuidado humano.

Asimismo, indicó que trabaja para determinar las posibles responsabilidades administrativas y, en su caso, penales de los establecimientos o personas involucradas, con el propósito de aplicar las sanciones correspondientes si se detectan incumplimientos a la legislación ambiental.

La dependencia aseguró que continuará con las labores de fiscalización para garantizar las condiciones de bienestar de los ejemplares en cautiverio y esclarecer las circunstancias relacionadas con ambos fallecimientos.