Módulos del INE en Cancún mantienen atención mínima durante paro nacional

Trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) del Instituto Nacional Electoral (INE) en Cancún se sumaron este lunes 9 de noviembre al paro nacional para exigir mejoras salariales, mejores condiciones laborales y respeto a sus prestaciones. Sin embargo, a diferencia de otras sedes donde se suspendieron por completo las actividades, en la ciudad optaron por mantener una atención mínima para no dejar sin servicio a las personas que ya tenían citas programadas.

En el módulo de la Junta Distrital 04, ubicado sobre la avenida Nichupté, los empleados redujeron el personal en las áreas de atención, particularmente en digitalización, donde habitualmente laboran siete personas por turno, pero durante la protesta únicamente permanecieron dos. Esta reducción limitó la capacidad para realizar trámites, aunque se mantuvieron algunos servicios en horarios establecidos.

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Ariel Domínguez, operador de equipo tecnológico de esta sede, explicó que entre las principales demandas se encuentran un incremento salarial, mejores condiciones en las instalaciones y equipamiento, así como el respeto a los periodos vacacionales del personal.

“El motivo por el cual decidimos ponernos en paro es porque estamos solicitando mejores salarios, estamos solicitando mejores condiciones de trabajo, tanto en el área como equipamiento, de un mejor salario, estamos solicitando que se nos respeten nuestro programa de vacaciones”, señaló.

Por su parte, Idalia del Carmen Valdés, digitalizadora de identificación de la Junta Distrital 04, aclaró que la movilización es pacífica y que no está dirigida contra los responsables de las oficinas locales, quienes, aseguró, han respaldado las solicitudes de los trabajadores.

“No estamos ni alborotando ni dañando las infraestructuras, mucho menos es con los vocales directamente de área o con el vocal ejecutivo, que siempre nos ha dado su apoyo. Los vocales siempre han estado presentes, siempre nos han brindado su apoyo”, expresó.

La trabajadora insistió en que el objetivo es obtener una respuesta concreta de las autoridades nacionales, con fechas y plazos definidos para atender sus peticiones. “Queremos que esta petición que solicitamos a nivel nacional se escuche. Nos digan: en tal periodo, en tal plazo, en tal tiempo tienen ustedes respuesta, cumplimos con nuestra palabra”, puntualizó.

Entre las principales exigencias del personal de los módulos a nivel nacional se encuentra una nivelación salarial equivalente a dos salarios mínimos, lo que representaría pasar de percepciones cercanas a los 9 mil 600 pesos mensuales a aproximadamente 19 mil pesos. También solicitan mejores prestaciones, estabilidad laboral, respeto a las jornadas, descansos y vacaciones, así como la renovación de los equipos tecnológicos y mejoras en las instalaciones.

Otra de las inconformidades está relacionada con el tiempo destinado para consumir alimentos, pues los trabajadores denuncian que, aunque tienen contemplados 30 minutos, en la práctica disponen únicamente de entre 10 y 12 minutos. Asimismo, representantes del movimiento han señalado que algunos empleados reciben entre 4 mil 600 y 4 mil 800 pesos por quincena, pese a desempeñar funciones especializadas y cubrir jornadas que pueden extenderse hasta 12 horas.

La inconformidad aumentó luego de que el domingo 8 de noviembre el INE planteara un incremento salarial del 6 por ciento para el personal de nivel FA1, a partir de enero de 2027, además de una semana fija de vacaciones del 24 de diciembre de 2026 al 1 de enero de 2027, cinco días adicionales al año, capacitación dentro de la jornada laboral y renovación de equipos.

Sin embargo, los trabajadores consideraron insuficiente la propuesta, al señalar que el aumento representaría apenas entre 300 y 350 pesos adicionales por quincena, cantidad que no responde a sus demandas ni compensa el incremento del costo de vida.

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En Cancún, los tres módulos que se sumaron a la protesta fueron el correspondiente al Distrito 03, el de la Junta Distrital 04, ubicado en la Supermanzana 512 sobre la avenida Nichupté, y el macromódulo de Multiplaza, en la avenida Kabah, en la zona de Villas del Mar.

Durante el paro parcial, la atención a personas con cita previa se mantuvo de las 8:00 a las 11:00 horas, mientras que la entrega de credenciales se realizó de las 8:00 a las 13:00 horas. Después de esos horarios dejaron de efectuarse nuevos trámites, por lo que los servicios de primera vez, renovación, reposición, cambio de domicilio y corrección de datos pudieron presentar retrasos.

A diferencia de Cancún, en Chetumal los trabajadores reportaron el cierre total de ventanillas desde las 7:00 horas, lo que evidenció que la suspensión de actividades se desarrolló de manera distinta en las sedes de Quintana Roo.

De acuerdo con los organizadores, la movilización nacional involucra a más de 5 mil trabajadores de entre 750 y 853 módulos distribuidos en 20 entidades federativas. Los inconformes buscan que las autoridades del INE establezcan compromisos formales para resolver sus demandas y evitar que las afectaciones a los servicios de atención ciudadana se prolonguen.