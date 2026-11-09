Claudia Sheinbaum reitera que Guadalupe Taddei “traicionó al pueblo de México” y exige limpiar las contrataciones del INE

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró sus señalamientos contra Guadalupe Taddei, expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), al considerar que traicionó la confianza del pueblo de México, en medio de las investigaciones sobre presuntas irregularidades en las contrataciones de materiales electorales.

Durante la conferencia mañanera de este lunes 9 de noviembre de 2026, desde Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que Taddei provenía de un grupo de funcionarios electorales que ocuparon distintos cargos durante administraciones anteriores.

Sheinbaum recordó que la exfuncionaria fue designada en 2014 como presidenta del organismo electoral de Sonora por el Consejo General del INE, entonces encabezado por Lorenzo Córdova.

La presidenta ya había declarado el 29 de octubre que “Guadalupe Taddei traicionó la confianza del pueblo de México”, postura que retomó este lunes al cuestionar su actuación al frente del instituto.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre Guadalupe Taddei y su relación con Morena?

La mandataria rechazó nuevamente que Guadalupe Taddei hubiera llegado a la presidencia del INE por una designación directa de Morena.

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Explicó que su nombramiento ocurrió en 2023 mediante un procedimiento de insaculación en la Cámara de Diputados, después de que no se alcanzara la mayoría calificada para elegir a la persona titular del organismo.

Sheinbaum sostuvo que prácticamente todos los partidos políticos participaron en la aprobación de la quinteta de aspirantes que posteriormente fue sometida al sorteo.

También afirmó que, independientemente de la militancia política de cualquier funcionario, los posibles actos de corrupción deben investigarse y sancionarse por las autoridades competentes.

Sheinbaum pide investigar contratos y evitar monopolios en el INE

La presidenta señaló que una de las prioridades es revisar los contratos de materiales electorales, ante los indicios de concentración de proveedores y posibles conflictos de interés.

Consideró necesario modificar los lineamientos de contratación para permitir la participación de más empresas y evitar requisitos técnicos que favorezcan a determinados proveedores.

Asimismo, pidió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía General de la República (FGR) investiguen las posibles irregularidades y determinen las responsabilidades correspondientes.

Sheinbaum insistió en que las contrataciones del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales deben transparentarse antes de los procesos electorales de 2027.

Finalmente, señaló que corresponde a las autoridades fiscalizadoras establecer si existieron irregularidades y quiénes participaron en ellas, mientras que el INE debe revisar sus procedimientos para evitar nuevos conflictos de interés.

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