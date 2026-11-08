INE plantea aumento del 6% al salario a trabajadores de módulos de atención

El Instituto Nacional Electoral (INE) planteó un incremento salarial del 6 % para el personal operativo (nivel FA1) adscrito a los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) de todo el país a partir del mes de enero de 2027. La propuesta surge tras las advertencias de paro de labores y manifestaciones convocadas por las y los trabajadores de atención al público.

Estos empleados han exigido mejores salarios, delimitación de responsabilidades y la garantía de insumos operativos básicos para el ejercicio de sus funciones. Ante esto; el órgano electoral informó que se realizará el aumento de salario y además del cumplimiento de otras exigencias.

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INE se compromete con sus trabajadores de los MAC

A través del boletín oficial 492, emitido el 8 de noviembre de 2026, el órgano electoral detalló que la nivelación salarial entrará en vigor a partir de enero de 2027. Asimismo, la autoridad electoral precisó que mantendrá mesas de trabajo institucionales para evaluar el impacto presupuestal del salario mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte.

El paquete de acuerdos y compromisos anunciado por el órgano electoral contempla ejes de atención inmediata. Entre los que se encuentra la renovación gradual de equipos informáticos en las instalaciones, acompañado del abasto garantizado de papelería, combustible, artículos de limpieza y material de seguridad en más de 800 módulos.

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Además de la evaluación técnica de los adeudos correspondientes a viáticos, peajes y gastos derivados del trabajo de campo. Y establecer esquemas claros de vacaciones escalonadas, regulación formal de los turnos de trabajo y la garantía de tiempos destinados a la alimentación y al descanso.

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